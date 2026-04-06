¡Millón en disputa! Toluca, Cruz Azul y Chivas se matan por el trono de la regularidad en Liga MX

La Liga MX se acerca a definir al equipo que se llevará el premio de un millón de dólares por ser el mejor de la Temporada 2025/2026, un reconocimiento que además otorga un pase directo a la Copa de Campeones de la Concacaf. Tras la Jornada 13 del Clausura 2026, Toluca registra 63 puntos en el acumulado anual, Cruz Azul tiene 62 y las Chivas 60, consolidándose como los principales candidatos en esta emocionante lucha por la regularidad.

En la última jornada, Toluca y Cruz Azul sufrieron derrotas que abrieron la puerta a Chivas, que con un empate recortó distancias y se metió de lleno en la disputa por el primer lugar. A cuatro jornadas del cierre de la fase regular del Clausura 2026, estos tres equipos encabezan la clasificación, mientras que Tigres y América mantienen opciones remotas y Pachuca queda prácticamente fuera de la pelea.

Los Diablos Rojos del Toluca se perfilan a ser los mejores de la temporada 2025-26 Mexsport

El sistema de la tabla anual suma los puntos de Apertura y Clausura, premiando la constancia durante toda la temporada. Actualmente, Toluca lidera con 63 puntos, seguido de Cruz Azul (62) y Chivas (60), mientras Tigres (53) y América (52) intentan acortar distancias. Este reconocimiento combina incentivos económicos y deportivos, reforzando la importancia de mantener un rendimiento sólido durante todo el año.

En su tercera edición, el premio ya fue ganado por América y, en la temporada pasada, por Cruz Azul, mostrando que la regularidad puede ser tan valiosa como levantar un título de liga. La definición promete ser intensa, con varios enfrentamientos directos que marcarán quién se queda con el millón de dólares y el pase internacional a la Copa de Campeones de la Concacaf.