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Chivas Vs Pumas EN VIVO: Jornada 13, Clausura 2026 de Liga MX

Chivas y Pumas cierran la cabalística Jornada 13 en el Clausura 2026 de Liga MX, donde los felinos buscan romper con 8 años sin ganar en Guadalajara

Por: Bernardo Ferreira

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La última vez que Pumas derrotó a Chivas en Guadalajara fue el 6 de octubre de 2018, día en el que habían cortado con 37 años sin imponerse al Rebaño en la Perla Tapatía.Redes sociales
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Chivas
12
Pumas
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SEGUNDO TIEMPO
70'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CHIVAAAAAAAAAS

Armando González remata de cabeza en el corazón del área y recorta distancias en busca del empate

68'Ceeeentro peligroso

Que había enviado Armando González al centro; Chivas juega con 3 centros delanteros

65'Tercer cambio del Rebaño

Sale: Richard Ledezma
​Entra: Ricardo Marín

64'¡Rodrigo López se la pierde!

Contra de Pumas que termina por encima del travesaño y se pierden el 0-3

63'Keylor Navas ve la amarilla

Por retrasar el partido de manera deliberada

61'Contra de Uriel Antuna

Que termina en el césped y... sin falta todo se mantiene 0-2 y con Chivas intentando por todos las vías

56'"Chivas, Chivas, Chivas"

Retumba en el Estadio Akron en busca del descuento

53'Pumas hace sus primeros cambios

Salen: Jordan Carrillo y Juninho
Entran: Adalberto Carrasquilla y Pablo Bennevendo

50'Centro de Pumas

Que termina sin peligro alguno en manos de Tala Rangel

49'Pumas cede la iniciativa

Mientras que Chivas se lanza con todas sus cartas hacia el frente

46'Chivas manda cambios para el segundo tiempo

Salen: José Castillo y Daniel Aguirre
Entran: Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda

46'¡Arranca el complemento!

Con este resultado, Pumas estaría volviendo a imponerse en Guadalajara tras su última victoria conseguida en 2018

MT¡Termina el primer tiempo!

Pumas gana 2-0 y con este resultado sentaría hasta el 3º de la tabla de posiciones de Liga MX

45+5'Piojooooooooooooo

Roberto Alvarado remata en el borde del área chica y manda su disparo por un costado, era el 1-2

45+2'Jordan Carrillo y Luis Romo ven la amarilla

Uniéndose a los futbolistas amonestados en este compromiso de la Jornada 13

45+2'¡Chivas se acerca!

Entre la defensa y Keylor Navas despejan el balón para evitar el descuento de los Rojiblancos

45'Se añaden 5 minutos

A la primera mitad en el Estadio Akron

44'Chivas retoma la posesión

Y Gabriel Milito pide paciencia a sus futbolistas

42'Pedro Vite es amonestado

Por hacer tiempo de manera deliberada

41'GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PUMAAAAAS

José Castillo no logra despejar de buena forma y mete el balón en su propio arco para aumentar la ventaja de los universitarios

38'Chivas se mantiene encima

Y una mano dentro del área les evita la posibilidad de volver a poner en aprietos a Keylor Navas

36'¡¡¡¡Keyyyyyyyloooooooooooor!!!!

El portero tico aparece en dos ocasiones para arrancarle el gol a Hormiga González y el empate; Joao Pedro se mantiene como líder de goleo en solitario

32'Efraín Álvarez se relamía los bigotes

Y Uriel Antuna regresa para quitarle la posibilidad de disparar al arco capitalino

28'Ataque por la banda de la derecha

Que muestra las intenciones de un Rebaño sin su característico poderío ofensivo

26'Piojo Alvarado es amonestado

Primer tarjeta amarilla en el compromiso para un futbolista de Chivas

24'Chivas no baja los brazos

Y busca el tanto del empate frente a los universitarios

21'GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PUMAAAAAAAAAS

Uriel Antuna aprovecha una gran jugada de Juninho para rematar de manera cruzada, cumplir la ley del ex y ofrecerle disculpas a la afición del Rebaño

20'Tiro de esquina para Chivas

Que termina en remate desviado de la puerta de Keylor Navas

16'Chivas se mantiene generando

Mientras Pumas espera por el error que les abra la posibilidad de marcharse por delante en el compromiso

12'¡Juninho responde!

Pumas se lanza al frente y queda cerca del 0-1 en la cancha del Estadio Akron tras un mal disparo por parte del brasileño

9'¡¡¡Ceeeerca Chivaaaaaaaaas!!!

Gran disparo de 'Piojo' Alvarado que pasa a milímetros de la portería universitaria

8'Tala Rangel salva a Chivas

Tras un error en la salida del Rebaño; bien por el portero de Chivas y el Tri

7'Rodrigo López es amonestado

Por un planchazo sobre Fernando González en 3/4 del terreno de juego; podría revisarse en el VAR

4'Chivas se mantiene dominando

Ante un conjunto universitario bien replegado en zona baja

2'Remate de 'Hormigol'

Que Keylor Navas detiene sin problema alguno sobre la línea de gol

0'¡¡¡Arraaaaanca el partido!!!

Rueda el balón en la cancha del Estadio Akron, último partido de la Jornada 13 correspondiente al Clausura 2026

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La última vez que Pumas derrotó a Chivas en Guadalajara fue el 6 de octubre de 2018.Redes sociales
-Saaaaaltan los equipos a la cancha

Para protagonizar el compromiso desde la Perla Tapatía

-La afición se hace presente

En un recinto que tiene capacidad para 46,232 espectadores

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Seguidores de Chivas buscan el triunfo 11 del Rebaño en el Clausura 2026.Mexsport
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Pumas acumula 8 años sin ganar en el Estadio Akron; buscan romper racha.Mexsport
-Alineaciones confirmadas para este compromiso

Chivas: ‘Tala’ Rangel, José Castillo, Diego Campillo, Luis Romo, Daniel Aguirre, Bryan González, Fernando González, Efraín Álvarez, Richard Ledezma, Piojo Alvarado y Armando Hormiga González.

​Pumas: Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Alan Medina, Jordan Carrillo, Uriel Antuna, Pedro Vite, Juninho y Robert Morales

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Pletórico el Estadio Akron para el partido entre Chivas y Pumas de la Jornada 13 en el Clausura 2026Mexsport
-Chivas es 1º y Pumas 5º

Así marcha la tabla de posiciones de Liga MX previo a este partido que cierra con la actividad en la Jornada 13 del Clausura 2026

-Chivas Vs Pumas en exclusiva

El partido únicamente podrá sintonizarse mediante streaming, ya que no existirá transmisión por TV Abierta ni TV de paga

-Chivas y Pumas cierran la Jornada 13

Cabalística fecha que ya dejó resultados sorpresivos y en donde Chivas podría marcar su mejor temporada desde la instauración de los torneos cortos

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