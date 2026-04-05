Chivas Vs Pumas EN VIVO: Jornada 13, Clausura 2026 de Liga MX
Chivas y Pumas cierran la cabalística Jornada 13 en el Clausura 2026 de Liga MX, donde los felinos buscan romper con 8 años sin ganar en Guadalajara
Armando González remata de cabeza en el corazón del área y recorta distancias en busca del empate
Que había enviado Armando González al centro; Chivas juega con 3 centros delanteros
Sale: Richard Ledezma
Entra: Ricardo Marín
Contra de Pumas que termina por encima del travesaño y se pierden el 0-3
Por retrasar el partido de manera deliberada
Que termina en el césped y... sin falta todo se mantiene 0-2 y con Chivas intentando por todos las vías
Retumba en el Estadio Akron en busca del descuento
Salen: Jordan Carrillo y Juninho
Entran: Adalberto Carrasquilla y Pablo Bennevendo
Que termina sin peligro alguno en manos de Tala Rangel
Mientras que Chivas se lanza con todas sus cartas hacia el frente
Salen: José Castillo y Daniel Aguirre
Entran: Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda
Con este resultado, Pumas estaría volviendo a imponerse en Guadalajara tras su última victoria conseguida en 2018
Pumas gana 2-0 y con este resultado sentaría hasta el 3º de la tabla de posiciones de Liga MX
Roberto Alvarado remata en el borde del área chica y manda su disparo por un costado, era el 1-2
Uniéndose a los futbolistas amonestados en este compromiso de la Jornada 13
Entre la defensa y Keylor Navas despejan el balón para evitar el descuento de los Rojiblancos
A la primera mitad en el Estadio Akron
Y Gabriel Milito pide paciencia a sus futbolistas
Por hacer tiempo de manera deliberada
José Castillo no logra despejar de buena forma y mete el balón en su propio arco para aumentar la ventaja de los universitarios
Y una mano dentro del área les evita la posibilidad de volver a poner en aprietos a Keylor Navas
El portero tico aparece en dos ocasiones para arrancarle el gol a Hormiga González y el empate; Joao Pedro se mantiene como líder de goleo en solitario
Y Uriel Antuna regresa para quitarle la posibilidad de disparar al arco capitalino
Que muestra las intenciones de un Rebaño sin su característico poderío ofensivo
Primer tarjeta amarilla en el compromiso para un futbolista de Chivas
Y busca el tanto del empate frente a los universitarios
Uriel Antuna aprovecha una gran jugada de Juninho para rematar de manera cruzada, cumplir la ley del ex y ofrecerle disculpas a la afición del Rebaño
Que termina en remate desviado de la puerta de Keylor Navas
Mientras Pumas espera por el error que les abra la posibilidad de marcharse por delante en el compromiso
Pumas se lanza al frente y queda cerca del 0-1 en la cancha del Estadio Akron tras un mal disparo por parte del brasileño
Gran disparo de 'Piojo' Alvarado que pasa a milímetros de la portería universitaria
Tras un error en la salida del Rebaño; bien por el portero de Chivas y el Tri
Por un planchazo sobre Fernando González en 3/4 del terreno de juego; podría revisarse en el VAR
Ante un conjunto universitario bien replegado en zona baja
Que Keylor Navas detiene sin problema alguno sobre la línea de gol
Rueda el balón en la cancha del Estadio Akron, último partido de la Jornada 13 correspondiente al Clausura 2026
Para protagonizar el compromiso desde la Perla Tapatía
En un recinto que tiene capacidad para 46,232 espectadores
Chivas: ‘Tala’ Rangel, José Castillo, Diego Campillo, Luis Romo, Daniel Aguirre, Bryan González, Fernando González, Efraín Álvarez, Richard Ledezma, Piojo Alvarado y Armando Hormiga González.
Pumas: Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Alan Medina, Jordan Carrillo, Uriel Antuna, Pedro Vite, Juninho y Robert Morales
Así marcha la tabla de posiciones de Liga MX previo a este partido que cierra con la actividad en la Jornada 13 del Clausura 2026
El partido únicamente podrá sintonizarse mediante streaming, ya que no existirá transmisión por TV Abierta ni TV de paga
Cabalística fecha que ya dejó resultados sorpresivos y en donde Chivas podría marcar su mejor temporada desde la instauración de los torneos cortos