Lamine Yamal hace jugada de lujo que promete repetir en Puebla y Guadalajara

Lamine Yamal volvió completamente loco a Nico González durante el partido donde Barcelona doblegó al Atlético de Madrid, siendo una de las jugadas por la banda donde logró escabullirse y dejó una jugada de lujo que promete repetir en el amistoso de España en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y en Guadalajara durante el Mundial 2026.

Desde el inicio del partido ante el Atlético de Madrid, Lamine Yamal comenzó a imponerse en los duelos individuales contra Nico González, generando una tarjeta amarilla para el defensor luego de ganarle la espalda y provocar que el argentino cortara el avance con ambas manos.

Antes de que terminara el primer tiempo, Lamine Yamal recibió el esférico pegado a la banda y controló con el pecho, recibió la férrea marca de Nico González y con la pierna izquierda prolongó el balón con túnel incluido y con la misma zurda dio una asistencia con la parte externa de 40 metros a Fermín Torres, quien no logró concretar este lujo con gol.

El dolor de cabeza se mantuvo para Nico González, ya que en la última jugada del primer tiempo derribó a Lamine Yamal en el borde del área y terminó expulsado, perdiéndose la segunda mitad de un compromiso que terminó con polémica y un triunfo culé que los pone 7 puntos por delante de Real Madrid, quienes cayeron frente al Mallorca más temprano.

Lamine Yamal en Puebla y Guadalajara este verano

El Estadio Cuauhtémoc de Puebla será el recinto que reciba el último amistoso de España previo al Mundial 2026, mientras que el Estadio Akron definirá el Grupo de la justa en el que es protagonista el cuadro ibérico.

Estos son los días y compromisos en los que Lamine Yamal estará jugando en México.

España Vs Perú / Amistoso - lunes 8 de junio (Puebla).

España Vs Uruguay / Jornada 3, Mundial 2026 - viernes 26 de junio (Guadalajara).

Lamine Yamal es la gran figura de Barcelona y España para el Mundial 2026. Reuters

BFG