Atlante se adueña de CDMX: Mejor asistencia que América y Pumas

En el torneo que marca el regreso del Atlante a la Liga MX, el Equipo del Pueblo muestra mejor asistencia que Pumas y América durante este inicio del Apertura 2026; solamente cuenta con 6 mil aficionados menos que Cruz Azul, equipo al que derrotó en el Estadio Banorte durante la Jornada 3 del campeonato.

Estos son todos los detalles de los partidos de Atlante, América y Pumas durante la Jornada 4 del Apertura 2026:

Pumas ‘abandonado’ en Ciudad Universitaria

El conjunto capitalino que registra peor asistencia en sus dos partidos como local es Pumas, conjunto que el torneo pasado quedó a instantes de consagrarse como campeón del futbol mexicano, sin embargo, un gol en la compensación por parte de Rodolfo Rotondi terminó con sus posibilidades… y el furor de los seguidores del Pedregal por asistir al estadio para ver a su equipo.

*Asistencia oficial Jornada 1 Vs Pachuca: 15,021 espectadores.

Asistencia oficial Jornada 4 Vs Querétaro: 17,420 espectadores (cifra oficial en página de la Liga MX).

Total: 32,441 aficionados.

* La Liga MX no cuenta con la información oficial a través de su página web.

Pumas es el equipo de CDMX con menor cantidad de afición en sus tribunas durante el inicio del Apertura 2026. Mexsport

América es líder… con poca afición en sus tribunas

La cantidad de refuerzos y el precio de los boletos son los factores más importantes por los que el seguidor del conjunto azulcrema no cuenta con mejores entradas en el inicio del Apertura 2026, situación que podría modificarse en caso de que el equipo de Guillermo Almada logre mantener los resultados generados hasta el momento, mismo que les permite mantenerse en el liderato del certamen.

Asistencia oficial Jornada 3 Vs Santos: 31,368 espectadores.

Asistencia oficial Jornada 4 Vs Atlético San Luis: 25,634 espectadores.

Total: 57,002 aficionados, de acuerdo a la cantidad oficial anunciada en la página de Liga MX.

Raphael Veiga y Óscar Perea celebran gol con América durante la Jornada 4 del Apertura 2026. Mexsport

Atlante mantiene el idilio en su regreso

La afición del conjunto azulgrana se mantiene apoyando al Equipo del Pueblo en sus partidos dentro del Estadio Banorte, enfrentándose al América y a Toluca, dos de los máximos contendientes para alzar el título al final del semestre; la escuadra de Miguel Herrera acaricia un sitio dentro de los puestos de Liguilla.

Asistencia oficial Jornada 2 Vs América: 58,576 espectadores.

Asistencia oficial Jornada 4 Vs Toluca: 22,090 espectadores.

Total: 80,666 aficionados, de acuerdo a la cantidad oficial anunciada en la página de Liga MX.

Atlante se mantiene invicto ante las 'potencias' de la Liga MX, luego de jugar ante América, Cruz Azul y Toluca. Mexsport

El actual campeón, el más visitado en la capital

Pese a los resultados obtenidos en sus últimos compromisos, La Máquina de Joel Huiqui se mantiene como el conjunto con mayor cantidad de aficionados en las tribunas de la CDMX, sumando prácticamente 6 mil seguidores más que el Atlante, equipo ante el que cayó en su último duelo como anfitrión.

Asistencia oficial Jornada 2 Vs Puebla: 33,185 espectadores.

Asistencia oficial Jornada 3 Vs Atlante: 53,136 espectadores.

Total: 86,321 aficionados, de acuerdo a la cantidad oficial anunciada en la página de Liga MX.

Cruz Azul se mantiene fuera de los puestos de Liguilla tras la Jornada 4 del Apertura 2026. Mexsport

BFG