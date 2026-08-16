Pumas empata 0-0 con Querétaro y enciende el reclamo en Ciudad Universitaria

Tras el amargo trago de la eliminación en la Leagues Cup, Pumas regresó al Estadio Olímpico Universitario con la obligación de darle a su gente el primer triunfo como local del torneo. Cerca de 17,240 aficionados se dieron cita en la tribuna para ver a su equipo vestido de azul, mientras Querétaro salía con su uniforme blanco listo para buscar un buen resultado como visita.

La gran sorpresa en el cuadro titular fue ver a Uriel Antuna jugando como carrilero por la izquierda. La apuesta no terminó de salir: al atacante se le vio incómodo, inseguro a la hora de marcar y sufriendo bastante en la labor defensiva. La tribuna no le perdonó la duda y muy pronto empezó a bajar el reclamo desde las gradas exigiéndole más entrega.

Carrasquilla pone vértigo

Lo mejor de la primera parte corrió por cuenta del panameño Adalberto Carrasquilla, el hombre más activo del medio campo auriazul. Al minuto 15 se animó con un bombazo desde fuera del área que Guillermo Allison despejó con un atajadón a tiro de esquina, encendiendo por un momento el "Pumas, gol". Sin embargo, las emociones fueron contadas. Pumas tuvo la pelota, pero sin claridad, y el juego se fue al descanso con un flojo 0-0.

Para el complemento, los locales salieron con más empuje.

Dominaron los primeros 20 minutos, aunque la falta de contundencia siguió pesando. Del otro lado, la única que tuvo Gallos la resolvió Keylor Navas con una tapada salvadora, provocando que el estadio coreara completo el nombre de su capitán y referente.

En la banca, la desesperación era evidente. Al técnico Esteban Solari se le veía incómodo, no paraba de caminar, sentarse y platicar con su auxiliar, molesto porque su equipo no encontraba ideas. Para mover las piezas, en el minuto 69 mandó al campo al argentino Luciano Herrera, quien debutaba con la camiseta número 14, aunque la afición lo recibió entre abucheos.

El cierre fue un choque de posturas: Solari pidiendo intensidad a gritos y el DT de Querétaro, Esteban "Chino" González, ordenando a su equipo que estuviera concentrado para aguantar el punto.

El silbatazo final dejó dos sensaciones opuestas. Gallos festejó el punto como si fuera una victoria, mientras que Pumas se retiró entre reclamos y abucheos por dejar escapar el primer triunfo en casa. Al final, solo Keylor Navas se salvó de la quema y se retiró entre aplausos de una afición que empieza a perder la paciencia.