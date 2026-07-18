Pachuca da primer 'zarpazo' y golea a Pumas en el Apertura 2026 de Liga MX

Pumas inició el Apertura 2026 con una dolorosa derrota de 3-0 frente al Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario, en un partido que marcó el comienzo de una nueva era bajo el mando de Esteban Solari, pero que terminó dejando más dudas que ilusiones para el conjunto auriazul.

El encuentro significaba mucho para los universitarios. Era el primero después de la dolorosa final perdida el torneo pasado ante Cruz Azul en Ciudad Universitaria, una herida que todavía parece abierta tanto en el equipo como en la afición. Esa desilusión también se reflejó en las tribunas, donde apenas 15,021 aficionados se dieron cita para presenciar el debut del nuevo proyecto de los Pumas.

El duelo también representó el debut de dos entrenadores: Esteban Solari con Pumas y Benjamín Mora con Pachuca.

Antes del encuentro, los antecedentes favorecían claramente al conjunto local. Pumas había derrotado a Pachuca en las tres ocasiones en las que se habían enfrentado en una Jornada 1 (1-0 en el Apertura 2017, 3-2 en el Clausura 2018 y 2-1 en el Clausura 2020). Además, los Pumas habían ganado dos de los tres enfrentamientos más recientes entre ambos clubes. Solari buscaba convertirse en el séptimo técnico consecutivo en debutar con victoria al frente de Pumas, el equipo solamente había perdido dos de sus últimos 14 partidos oficiales y, además, no caía como local en una Jornada 1 desde el Apertura 2004, cuando perdió 1-0 frente a Tecos. Desde entonces acumulaba 15 triunfos y nueve empates en 24 partidos inaugurales en casa. Todas esas estadísticas quedaron atrás con la contundente victoria del Pachuca.

Desde el inicio quedó claro que Pachuca salió decidido a imponer condiciones. Los Tuzos dominaron la posesión, controlaron el ritmo del encuentro y generaron las oportunidades más peligrosas. Si el marcador no fue más amplio en los primeros minutos fue gracias a las intervenciones de Keylor Navas, quien evitó en varias ocasiones la caída de su arco.

La superioridad visitante encontró recompensa al minuto 21, cuando Elías Montiel abrió el marcador. Apenas once minutos después, al 32’, Salomón Rondón amplió la ventaja con el 2-0.

Antes del descanso, Pumas reclamó un posible penal que fue revisado por el árbitro en el VAR. Tras analizar la jugada, el silbante determinó que no existía infracción, decisión que incrementó la frustración de la afición universitaria. El equipo se marchó al vestidor entre abucheos, con Nathan Silva como uno de los jugadores más señalados desde las tribunas.

Para la segunda mitad, como era de esperarse, Esteban Solari movió sus piezas en busca de una reacción. Pumas tuvo mayor posesión del balón y logró generar algunas aproximaciones, pero ninguna con la contundencia necesaria para descontar en el marcador. La afición continuó mostrando su inconformidad: abucheó al examericanista Sebastián Córdova que hacía su debut con la camiseta de los Pumas y, en contraste, ovacionó a Guillermo Martínez. Cada pérdida de balón o ataque mal terminado aumentaba la desesperación en las gradas.

Cuando parecía que el marcador ya no se movería, llegó el golpe definitivo. Al minuto 80, Salomón Rondón volvió a aparecer para marcar el tercer tanto. En primera instancia, la anotación fue invalidada por fuera de lugar, pero tras la revisión en el VAR, el árbitro concedió el gol para sellar el 3-0 definitivo.

Pachuca firmó una actuación muy sólida en el estreno de Benjamín Mora. En la primera mitad fue amplio dominador del encuentro, teniendo la posesión del balón y generando constante peligro. En el complemento cedió la iniciativa a Pumas, pero mostró orden defensivo y neutralizó prácticamente todos los intentos del conjunto universitario.

Para los Tuzos, el triunfo tuvo un significado especial. El equipo llegaba con molestia por la forma en la que Esteban Solari dejó la institución para asumir el proyecto de Pumas, y esa inconformidad terminó trasladándose al terreno de juego con una contundente victoria en Ciudad Universitaria.

Dentro de las pocas notas positivas para los auriazules destacó la apuesta de Solari por la juventud. Fiel a su estilo, el técnico argentino dio la titularidad a Stanley García, mediocampista de 19 años que debutó con el primer equipo en septiembre de 2025. Durante los 45 minutos que estuvo en la cancha se mostró participativo, pidió constantemente el balón e incluso intentó disparos de larga distancia antes de salir de cambio al medio tiempo.

La nueva era de Pumas comenzó con un duro golpe. Pachuca rompió una larga racha de los universitarios en el debut del torneo, confirmó el buen inicio del proyecto de Benjamín Mora y dejó a Esteban Solari con mucho trabajo por delante para levantar a un equipo que, por ahora, sigue sin recuperarse del golpe anímico de la final perdida el torneo pasado.