Domenicali asegura que la Fórmula 1 correrá en Qatar y Abu Dhabi su cierre del 2026 

Después de semanas de especulación, el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha sido claro en la forma en que terminará el calendario de la catgeoría en el 2026 y, con todo encaminado para que MotoGP visite en las próximas semanas el circuito de Doha, por lo que la F1 seguirá los pasos y cerrará su campaña en Qatar y Abu Dhabi, esto ante el conflicto en Medio Oriente entre Israel, Irán y Estados Unidos.

En entrevista concedida a la cadena Sky Sports Italia, el máximo directivo de la F1 explicó la postura de la organización tras analizar los protocolos de seguridad y las garantías brindadas por los promotores locales de ambos eventos, esto justo mientras se desarrollaba la tercera práctica del Gran Premio de Bahréin en Malasia.

Hemos confirmado el calendario, por lo que los Grandes Premios previstos como los dos últimos son los ya programados en Qatar y Abu Dhabi. Esa es la dirección que hemos tomado basándonos en la información de la que disponemos y en las garantías que consideramos absolutamente necesarias. Esta es la estrategia que seguiremos hasta final de año", aseguró Domenicali en conversación con la periodista Mara Sangiorgio.

Con esta ratificación por parte de la cúpula directiva, los equipos y la logística del circo de la Fórmula 1 enfocan sus preparativos sin cambios imprevistos para la doble gira final en la Península Arábiga.

Los equipos de F1 habían esperado que MotoGP, que también es parte del conglomerado de Liberty Media, dueños de la Fórmula 1, diera el primer paso y todo está puesto para que, una vez que terminen su carrera en Japón de este fin de semana visiten el Medio Oriente.

La carrera de este fin de semana de la Fórmula 1 en Malasia, que se define como el Gran Premio de Bahréin, es la única carrera que logró recuperarse de las cancelaciones al inicio del año cuando el conflicto bélico estalló llevando a que se perdiera la competencia en Arabia Saudita.