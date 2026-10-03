Un beso sorprendió a Morita

Hay buen ambiente en el entrenamiento de la Selección Mexicana previo al partido amistoso ante Estados Unidos en el State Farm Stadium de Arizona. Luis Chávez sorprendió a Gilberto Mora, al darle un besito en el cuello.

Mientras la “joya” mexicana se encontraba poniéndose el chaleco para monitorear su rendimiento físico, Luis Chávez se le acercó por la espalda para darle el besito, lo que provocó un ligero movimiento y una sonrisa en el jugador de Xolos de Tijuana.

Ya con la playera de manga larga puesta, Gilberto Mora se roció desodorante para quedar listo para la práctica y cerrar su preparación para el partido de este sábado.

En la conferencia de prensa que brindó Rafael Márquez, el técnico de la Selección Mexicana adelantó que Morita es elegible para el partido contra Estados Unidos, después de recuperarse favorablemente de un malestar en un tobillo.

Gilberto Mora podría tener minutos ante Estados Unidos, después de que Rafa Márquez afirmara que está elegible Mexsport

México suma dos empates en la era de Rafa Márquez (doble 1-1 ante Perú y Colombia). El técnico se mostró tranquilo, más no satisfecho.

“La verdad es que el trabajo que estamos haciendo me tiene contento, más no satisfecho. Creo que hay margen de mejora importante. Esto es un proceso y hay que seguir trabajando, seguir mejorando”, dijo.

Hace unos días, Gilberto Mora prendió las alarmas al presentar una dolencia en un tobillo Reuters

Rafa Márquez reiteró su confianza en los jóvenes y abrió la puerta para que puedan jugar contra Estados Unidos, quien también vive un nuevo ciclo, donde el técnico Mauricio Pochettino también le ha dado oportunidad a la juventud.

“No tengo ningún problema en alinear a los jóvenes. Ya lo demostraron contra Perú y creo que los chicos se comportaron a la altura. No tengo ninguna duda de que se comportarán también en un partido como este”, señaló.

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