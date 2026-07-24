¡Atlante gana su primer punto en Primera! El Potro le saca el empate al América

Que gran manera de presentarse en el Estadio Azteca en su regreso a la Primera División. El Atlante mostró grandes cosas, le compitió de tú a tú al América y al final, el encuentro culminó en un empate (1-1) como parte de la jornada 2.

Es cierto, el conjunto de Coapa fue más en el tema de la posesión y de creación de jugadas, pero solamente pudo descontar el marcador en una ocasión.

Al minuto 21, Isaías Violante metió un centro preciso, para el ingreso de Christian Borja, que sorprendió jugando como extremo y vaya que le resultó, pues el colombiano remató dentro del área el pase del mexicano y puso el primer gol del partido.

Jugadores del Atlante celebrando el gol de Pizzuto ante América MEXSPORT

Aunque a los Potros de Hierro les costó adaptarse al encuentro, poco a poco mostraron buenas cosas, pusieron en problemas a la defensa del América, que en el primer tiempo mantuvieron su portería en cero.

Para el segundo lapso, el Atlante salió mejor. En los primeros minutos mostraron más y el América, confiado, fue a menos.

Eso le valió para el empate. Pelota larga para Luis Puente, que aguantó, se dio vuelta, pasó para Julio y este, dentro del área, asistió para Pizzuto, quien solamente tuvo que acomodar el cuerpo y mandar el balón al fondo de la red al minuto 65.

Aunque América jugó mejor en los últimos minutos, no pudo encontrar el gol ganador y se va de la cancha del Estadio Azteca con un punto.

¿Cuál es el siguiente partido del Atlante y del América?

La actividad del Apertura 2026 continúa con la jornada 3. El Atlante no sale de la Ciudad de México y se enfrentará al Cruz Azul el sábado 1 de octubre en la cancha del Estadio Azul.

Por su parte, el América se mantiene en el Estadio Azteca, aunque ahora sí jugando como local, para medirse al Santos Laguna el próximo domingo 2 de octubre.