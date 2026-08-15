Atlante se mantiene invicto ante los máximos protagonistas de Liga MX

Contando con las opciones más claras de peligro, Atlante rozó el triunfo frente a Toluca en la cancha del Estadio Banorte, igualando 0-0 en partido correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026 de Liga MX.

Tras la pausa por la Leagues Cup 2026, Atlante volvió al recinto tres veces mundialista para recibir a una afición completamente entregada en cuerpo y alma a una escuadra Azulgrana que intentaba sumar su primer triunfo como local desde su regreso al máximo circuito.

El Atlante suma una victoria ante Cruz Azul, y empates ante América y Toluca Mexsport

La tarde en el ‘Coloso de Santa Úrsula’ también estaba marcada por el retorno de Federico Viñas a la cancha que lo catapultó a sus primeros llamados a la Selección de Uruguay, así como el reencuentro entre Antonio Mohamed y Miguel Herrera.

Las acciones dentro del rectángulo verde no acompañaban el furor de unos seguidores atlantistas que prácticamente agotaron cada una de las zonas en las que existió disponibilidad para este compromiso, siendo la general (ahora 400, 500 y 600) la que se encontraba prácticamente vacía, excepto por los seguidores de Toluca que utilizaron dicho sector por cuestiones de seguridad.

Ante uno de los máximos exponentes del futbol mexicano, y candidatos para el título semestre a semestre, Atlante mostró la jerarquía que le caracteriza desde su retorno al máximo circuito mexicano, contando con las oportunidades más claras y orillando a que Luis García Palomera -arquero rival- tuviera que abandonar su arco después de una salida que puso a titubear a los de Antonio Mohamed.

Tras la falta de comunicación en el borde del área chica -y una gran atajada de Oscar Jiménez- el invitado especial no logró llegar al Estadio Banorte y el compromiso terminó 0-0 entre Atlante y Toluca, sin embargo, Miguel Herrera y compañía pueden presumir un inicio de torneo con triunfo frente a Cruz Azul y empates ante América y Toluca, colocándose momentáneamente entre los puestos que ‘coquetean’ con una Liguilla que sería oro molido para el “Equipo del Pueblo”.

Para la Jornada 5, Atlante volverá a medirse ante uno de los pesos pesados, viajando a la Sultana del Norte para medirse ante unos Tigres que aguardan por el anuncio de su nuevo entrenador, mientras que Toluca se mantendrá fuera del ‘Infierno’ para encarar a los Gallos de Querétaro en La Corregidora.