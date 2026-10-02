¿Indirecta para el América? DT de Tigres acusa que un equipo es favorecido en Liga Femenil

Pedro Martínez, entrenador del Tigres Femenil, lanzó un dardo contra el calendario de la Liga Femenil en el Apertura 2026.

Luego de la victoria sobre Pumas (1-3), en el Olímpico Universitario, el estratega español primero dejó ver su preocupación por lo latente de las lesiones y la fecha FIFA que se avecina.

"No hay soluciones mágicas para todo. Nuestro grupo creo que es mucho más competitivo que el otro y también en relación a viajes y desgaste que tenemos que hacer, pues estamos jugando contra rivales mucho más competitivos del otro grupo", dijo durante la conferencia post-partido.

Tigres marcha en el grupo A del nuevo formato de la Liga Femenil, el cual supone una logística para reducir el desgaste de los planteles entre viajes.

Sin embargo, Pedro Martínez dejó en el aire su molestia contra un club del que evitó nombrar.

"Jugamos contra Pachuca, jugamos contra América jugamos contra Pumas. Y no solo eso, que es parte de la competición, pero también los viajes.

"Somos uno de los equipos que más viaja. Seguro que hay equipos que viajan más y que están en su derecho de hacerlo ver, pero yo tengo que defender los intereses de mi equipo y de mis jugadoras y pues hay un equipo que no voy a nombrar, que viaja bastante poco y que sus trayectos son en camión", acusó.

Cabe destacar que el calendario del torneo indica que las campeonas Águilas del América tienen paridad de juegos locales y de visita, con siete cada una. Pero las azulcremas están ubicadas en el Grupo B. Las Amazonas también ostentan en su calendario siete fuera del Volcán Universitario.

En el presente torneo una de las bajas más dolorosas, incluso para la Selección Mexicana, es la de Greta Espinoza, defensa de Tigres.