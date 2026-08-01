¡Atlante vuelve a ganar en Liga MX, abolla corona de Cruz Azul y termina con invicto de Huiqui!

Consiguiendo su primer triunfo desde su regreso a la Liga MX, Atlante sorprendió a La Máquina, derrotó 2-3 a Cruz Azul durante la Jornada 3 del Apertura 2026 y terminó con el invicto de Joel Huiqui desde su llegada al conjunto cementero; Óscar Jiménez detuvo un penal en la compensación.

Tras el Campeón de Campeones obtenido luego de imponer condiciones ante Toluca, Cruz Azul se presentaba una vez más como local en la cancha del Estadio Banorte con la necesidad de los tres puntos que mantuvieran el invicto de Joel Huiqui desde su llegada al timón de La Máquina y un eventual liderato en el tramo final de la actividad previo al parón por Leagues Cup.

La afición acompañó a su escuadra y prácticamente llenó el Coloso de Santa Úrsula, acompañando a un conjunto cementero que arrancaba como amplio favorito frente a un ‘Equipo del Pueblo’ que dejaba a David Ospina fuera de la convocatoria pese a ya contar con su registro en la Liga MX.

Cruz Azul fue el primero en tocar la puerta rival en un tenso inicio, sin embargo, el pase de Andrés Montaño que terminó en una volea de Nicolás Ibáñez acabó en los guantes de un Óscar Jiménez que aprovecha la que podría representar su última titularidad en Liga MX.

Finalmente, en el ocaso de la primera mitad, un centro que parecía completamente medido por Andrés Gudiño y Willer Ditta terminó siendo ganado por Luis Puente, quien con su número 9 en la espalda mandó el balón al fondo de las redes para anotar el 0-1 al 44’ de tiempo corrido.

Lo dicho en el vestidor por Miguel Herrera y Joel Huiqui tuvo que ser olvidado prácticamente de inmediato, ya que una jugada de fantasía por parte de Jhojan Palacios en la banda de la derecha terminó con una diagonal matona en donde Luis Calzadilla apareció desde la media luna para impactar de primera intención, anotar el 0-2 al 47’ y desatar una oleada de cambios por parte de los cementeros.

Ambiente ensordecedor... y el 'Potro' liquida

Pese a la desventaja en el marcador, La Máquina se aferró a su pasado reciente y la afición celeste hizo lo propio, uniéndose a una sola voz y generando un ensordecedor apoyo que no claudicó pese al gol anulado por fuera de lugar por parte de Christian Ebere (56’).

El Estadio Banorte hizo explosión y tras un pase bombeado por parte de Carlos Rodríguez, Nicolás Ibáñez ganó por velocidad, se impuso dentro del área y batió a un Óscar Jiménez que se encontraba en plena salida para descontar y desatar Freed from desire en los altavoces del recinto tres veces mundialista, algo que se convierte en una costumbre cuando Cruz Azul anota como local (1-2 al 60’).

Finalmente, el compromiso perdió su dosis táctica, cayó en el escenario que mejor sabe orquestar Miguel Herrera y con un gol de penal por parte de Jhojan Palacios se concretó un 1-3 (75’) que representa el primer triunfo de Atlante desde su regreso a la Liga MX; Óscar Jiménez se dio el lujo de detener un disparo desde los once pasos al Toro Fernández durante la compensación, haciendo inútil el 2-3 conseguido al borde del silbatazo final.

Con este resultado, de manera momentánea, Atlante asciende a puestos de Liguilla al posicionarse en el octavo sitio con 4 de 9 puntos posibles, dejando a Cruz Azul en 6 unidades y frenando los partidos sin derrota de Joel Huiqui desde su llegada al actual campeón del futbol mexicano (10 partidos).

BFG