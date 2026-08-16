América golea con polémica al San Luis y defiende el liderato

Lo que parecía un plantel alterno del América, resultó en variantes que respondieron con goleada sobre el Atlético de San Luis (3-0) y la defensa del liderato del torneo Apertura 2026.

En la reanudación del Apertura 2026, en su cuarta jornada, el técnico Guillermo Almada desplegó en el Estadio Banorte un once alternativo respecto a lo que manejó en los recientes duelos de Leagues Cup.

Fernando Tapia fue la novedad por su debut en la portería azulcrema. Descanso para Rodolfo Cota tras la actividad acarreada de Leagues Cup y Liga MX; Luis Ángel Malagón apenas volvió a la acción en juego de la Sub-21, luego de un largo proceso de recuperación, por una lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026.

En el resto de las líneas azulcremas, Almada echó mano de elementos defensivos como Emilio Lara y Ramón Juárez, además de los mediocampistas Ícaro y Diego Arriaga, nombres que refrescan el accionar de las Águilas.

América no tardó en imponer condiciones. Con posesión dejó ver quién era el mandón en el recinto tres veces mundialista, mientras que el Atlético de San Luis se hundió en un juego soso. La mejor opción de gol que tuvo se las arruinó Ramón Juárez con una salvada sobre la línea.

Pero también en desánimo pasó por las venas del conjunto potosino entre polémicas arbitrales y un jugador menos en el segundo tiempo, por expulsión (doble amarilla para Robson Alves).

Raphael Veiga se encargó del primer gol de la tarde (26’), con un potente remate frontal. Sin embargo, la jugada cargó con polémica, por una rigurosa mano de Dagoberto Espinoza en la construcción de la jugada por sector izquierdo. El VAR no llamó al silbante Maximiliano Quintero.

El San Luis prácticamente entregó el juego a pocos minutos de iniciado el complemento. Robson ‘Bambu’ se hizo expulsar con la segunda amarilla, por cortar el avance de Henry Martín, quien peligrosamente se aproximaba al área a un posible encare con el meta Andrés Sánchez.

Las Águilas no perdonaron y aumentaron la ventaja en el marcador con anotaciones de Óscar Perea (52’) y Diego Arriaga.

Felicidad para el americanismo más allá del marcador. El colombiano Perea se estrenó como goleador en Liga MX, pero acumuló el segundo como azulcrema tras su debut en la Leagues Cup. La acción también envolvió polémica arbitral, por una posible mano de Veiga.

Mientras que el gol de Arriaga alimentó el júbilo y la confianza en el proyecto de Almada (66’), por el protagonismo que ya gozan los juveniles en el primer equipo. El mediocampista de 22 años, en su segundo partido de Primera División, fue titular y es uno de los jugadores que el estratega uruguayo sigue fijamente de la división Sub-21.

Cerca estuvo el América de no irse limpia del cotejo. A 10 minutos del final, el VAR entró en acción, para revisar una mano en el área de Emilio Lara. Tras verificar en el monito, el juez central Quintero explicó que el rebote del baló en el brazo del lateral americanista fue un movimiento natural.

Con este resultado, sin referentes en el once inicial, el América vuela invicto y es líder del Apertura 2026, mientras que el Atlético de San Luis, bajo el mando de Diego Mejía, se mete en problemas en los últimos puestos tras dos empates y dos derrotas.