¡Nueva remontada! Cruz Azul mantiene paso perfecto tras vencer al Puebla

Christian Ebere fue el héroe de la noche al protagonizar el gol de la segunda remontada de Cruz Azul en lo que va del Apertura 2026, venciendo 2-1 a Puebla en la cancha del Estadio Banorte y alargando el invicto de Joel Huiqui a 9 partidos desde su llegada a La Máquina. En el primer partido disputado en CDMX después del Mundial 2026, Karen Hernández hizo sonar su ocarina y la afición que se dio cita en el Estadio Banorte -no en la calidad que se esperaba- acompañó al actual campeón del futbol mexicano luego de conseguir su décimo título apenas un par de meses atrás.

Cruz Azul dominó el inicio de la primera parte, acercándose al arco defendido por Ricardo Gutiérrez y causando que la afición celeste coreara el “Azul, Azul” con la misma ilusión que mostraban meses atrás en el Estadio Olímpico Universitario o en el Estadio Cuauhtémoc, donde también fueron locales. Fernando Monárrez fue el autor de un auténtico quita risas, ya que el mediocampista de 26 años remató con violencia hacia la meta resguardada por Kevin Mier e hizo estremecer las redes de la portería norte del Estadio Banorte durante el minuto 28 del primer lapso.

La Máquina agradeció a la afición que se dio cita en Santa Úrsula. Mexsport

Los comandados por Joel Huiqui volvieron a la carga y, antes de que terminara la primera parte apareció Luka Romero, quien aprovechó un centro proveniente desde la banda de la derecha para estremecer las redes y besar el escudo de La Máquina mientras Freed from desire acompañaba el júbilo de los seguidores cementeros (44’).

Las modificaciones llegaron para la segunda parte y Cruz Azul se mantuvo al borde de obtener la ventaja, ahogando el grito de gol con un ‘riflazo’ al travesaño por parte Agustín Palavecino al 79’ de tiempo corrido. Finalmente, el gol tan trabajado y esperado llegó a la cancha del Estadio Banorte en el minuto 82, cuando Christian Ebere definió entre las piernas de Ricardo Gutiérrez una gran jugada en conjunto, poniendo el 2-1 definitivo y alargando el invicto de Joel Huiqui a 9 partidos desde su llegada al timón de La Máquina.

Con este triunfo, Cruz Azul encarará el resto de la semana pensando en coronarse en el Campeón de Campeones, encuentro que protagonizará ante Toluca el sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park de California; Puebla se alistará para una Jornada 3 en donde debutarán como locales cuando se midan a Chivas.