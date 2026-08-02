América busca despertar ante Santos: minuto a minuto, goles y resultado del Apertura 2026
América recibe a Santos Laguna en la Jornada 3 del Apertura 2026; sigue el minuto a minuto, goles, jugadas clave y resultado del partido en el Estadio Banorte
Las Águilas llegan invictas, pero con problemas de contundencia; Santos busca sus primeros puntos del torneo bajo el mando de Renato Paiva
Sordo manda un centro raso al área que llevaba peligro, pero Sebastián Cáceres aparece con una barrida precisa para mandar el balón a tiro de esquina y evitar la llegada de Santos.
Santos Laguna vuelve a generar peligro y Cota se convierte en héroe. El arquero del América vuela para sacar un potente disparo de Villalba y mantiene el 1-0 en el marcador.
Rodolfo Cota vuelve a ser factor para América. El arquero azulcrema firma una doble atajada impresionante y evita que Santos Laguna encuentre el empate en el Estadio Banorte.
Santos Laguna arma una gran jugada colectiva que termina con un disparo de Eduardo Aguirre, pero Rodolfo Cota responde con una atajada clave y mantiene la ventaja del América.
Los Guerreros encuentran espacios por la banda derecha y mandan un centro al área, pero Eduardo Aguirre no alcanza a llegar a la pelota para cerrar la jugada. Santos busca el empate.
Erick “Chiquito” Sánchez baja de manera magistral un balón fuera del área, pero decide no sacar el disparo y busca una mejor opción para América. Las Águilas mantienen la presión ofensiva.
Erick “Chiquito” Sánchez recibe atención del cuerpo médico del América tras sufrir un golpe en la pierna derecha durante una disputa del balón. Las Águilas esperan que pueda continuar.
El jugador de Santos Laguna recibe tarjeta amarilla por una falta sobre Erick “Chiquito” Sánchez. El árbitro Víctor Alfonso Cáceres sanciona la infracción en medio campo.
Sordo aparece por la banda y envía un centro peligroso que termina escapándose por encima del larguero. Los Guerreros intentan responder ante el dominio azulcrema.
El árbitro Víctor Alfonso Cáceres acudió al VAR para revisar una posible pena máxima a favor de Santos Laguna, pero después de analizar la jugada decidió no marcar penal.
Rodolfo Cota aparece con una gran atajada. El arquero azulcrema se estira y con la mano derecha evita el gol de Eduardo Aguirre, quien estuvo cerca de empatar para Santos.
América estaría cerca de cerrar la llegada de Edwin Cerrillo, mediocampista del LA Galaxy, como nuevo refuerzo para el Apertura 2026. Las Águilas buscan fortalecer su plantilla.
Henry Martín aguanta el balón y habilita a Isaías Violante, quien saca un potente disparo de derecha que pasa muy cerca del arco de Acevedo. América vuelve a generar peligro.
Las Águilas reclaman una mano dentro del área de Santos Laguna tras un disparo que impacta en Echeverría, pero el árbitro decide no marcar ninguna infracción.
El conjunto lagunero intenta reaccionar con una jugada preparada en tiro de esquina, pero Rodolfo Cota sale con seguridad y corta el centro con los puños.
Dagoberto pierde el balón después de una recuperación y Santos Laguna aprovecha para acercarse con peligro al arco del América. Las Águilas sufren su primer aviso.
El gol de Henry
Las Águilas mantienen el dominio del partido y no le prestan la pelota a Santos Laguna. El equipo de Guillermo Almada impone condiciones tras el gol de Henry Martí
Guillermo Acevedo permanece en el terreno de juego después de una barrida de Raphael Veiga.
Con la ventaja en el marcador gracias al gol de Henry Martín, las Águilas toman el control del partido y manejan la posesión del balón ante Santos Laguna.
América pega primero en el Estadio Banorte. Dagoberto envía un centro preciso al área y Henry Martín aparece con un remate de cabeza para vencer al arquero de Santos. Las Águilas ya ganan 1-0.
Alexis Gutiérrez aparece por la banda izquierda y mete un centro al área, pero la zaga de Santos Laguna rechaza el peligro. América toma la iniciativa.
América y Santos Laguna ya disputan la Jornada 3 del Apertura 2026 en el Estadio Banorte. Las Águilas buscan confirmar su buen inicio ante unos Guerreros urgidos de sumar.
América parte como amplio favorito en los momios de Caliente.mx. Las Águilas tienen una cuota de -250, mientras que el empate paga +410 y el triunfo de Santos +575.
Suena el himno de la Liga MX. América y Santos Laguna ya pisan el césped del Estadio Banorte para el protocolo previo al inicio del partido. Todo listo para el arranque de la Jornada 3 del Apertura 2026.
América llega como quinto lugar general; Santos ocupa la posición 17.
Los Guerreros incorporaron a Felipe Sánchez, Franco Pardo, Eduardo Aguirre, Diego González, Joshua Mancha y Mauricio Cuevas
América domina la serie con 40 triunfos, 17 derrotas y 20 empates ante Santos.
América inició el torneo con una victoria como visitante frente a Querétaro, pero en la segunda jornada no pudo pasar del empate ante Atlante. Actualmente ocupa la quinta posición de la tabla general.
Santos, en cambio, debutó con derrota ante Rayados en Monterrey y posteriormente cayó por la mínima diferencia contra Atlas. Los laguneros se ubican en el puesto 16 y necesitan sumar para no alejarse desde las primeras fechas.