América busca despertar ante Santos: minuto a minuto, goles y resultado del Apertura 2026

Min 35 Cota el héroe del América

Rodolfo Cota vuelve a ser factor para América. El arquero azulcrema firma una doble atajada impresionante y evita que Santos Laguna encuentre el empate en el Estadio Banorte.

Santos Laguna arma una gran jugada colectiva que termina con un disparo de Eduardo Aguirre, pero Rodolfo Cota responde con una atajada clave y mantiene la ventaja del América.