¡FINAL ADELANTADA! Rayadas remonta al América y le quita el invicto en el Apertura 2026

Rayadas de Monterrey remontó una diferencia de dos goles y venció 4-3 al América femenil en el Gigante de Acero para quitarle el invicto en la décima fecha del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Valerie Vargas marcó dos goles, incluido el que rompió el empate, para completar la remontada ante el único equipo que permanecía sin perder en el torneo.

La remontada comenzó con Aerial Chavarin y terminó con Vargas. Entre ambas construyeron el tramo decisivo de un encuentro que tuvo siete goles y dos cambios de ventaja antes de que las locales se quedaran con el resultado.

Valerie Vargas abrió el marcador en el Gigante de Acero. Jorge Martinez/Mexsport

Duelo de remontadas en el Gigante de Acero

En un Gigante de Acero con lluvia, las Rayadas fueron las primeras en encontrar el gol. Valerie Vargas recibió frente a Celeste Espino y definió con la pierna izquierda para poner el 1-0.

La respuesta del América llegó antes del descanso. Irene Guerrero empató al minuto 38 después de un cobro de tiro de esquina. Cinco minutos más tarde, Scarlett Camberos disparó y un desvío de la defensa dejó el 2-1.

La ventaja azulcrema aumentó en el tiempo de compensación de la primera mitad. Geyse da Silva convirtió un penal para colocar el 3-1 y darle al América una diferencia de dos goles al llegar al descanso.

A pesar de la derrota, Deyse da Silva impuso una nueva marca individual. Jorge Martinez/Mexsport

El escenario cambió inmediatamente después de la pausa. Al minuto 47, Aerial Chavarin disparó y el balón sufrió un desvío de Isadora Haas Gehlen para convertirse en el 3-2.

Cinco minutos después, la propia Chavarin volvió a aparecer. Esta vez tomó la pelota desde tres cuartos de cancha y marcó con un disparo que significó el 3-3. Las Rayadas habían recuperado la igualdad y volvieron a poner el partido en sus manos.

Al minuto 57 llegó el golpe definitivo. Vargas recibió y volvió a definir de pierna izquierda para marcar su segundo tanto del encuentro y establecer el 4-3 que terminó con la racha invicta del América.

Ya no hay invictos en Liga Femenil. Jorge Martinez/Mexsport

Duelo de remontadas en el Gigante de Acero

La derrota no impidió que Geyse da Silva estableciera una nueva marca individual en la Liga Femenil. La brasileña se convirtió en la primera futbolista en marcar en cada una de las primeras 10 jornadas de un mismo torneo.

Geyse también llegó a 16 goles en el campeonato y quedó a seis de igualar los 22 que Charlyn Corral consiguió con Pachuca en el Apertura 2025. Además, se colocó en solitario como la máxima goleadora del Clausura 2026.

Para Rayadas, el triunfo significó terminar con el invicto del América en el Apertura 2026 y mantenerse en la cima del Grupo A. América también mantiene su liderato en el Grupo B.