Frentes Políticos / 2 de octubre de 2026

1. Requisitos. Ya son 20 Congresos estatales los que avalaron la reforma constitucional impulsada por Claudia Sheinbaum para exigir nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a la Presidencia o a una gubernatura. BC, Chiapas, CDMX, Colima, Guerrero, Hidalgo, Edomex, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, SLP, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas dieron el sí. Son 515 votos a favor y 133 en contra. El Senado y San Lázaro ya pueden declarar la validez constitucional, con efectos para 2028. La primera en poner la muestra fue Jasmine Bugarín, quien ya regularizó su doble nacionalidad. ¿Quién más?

2. Incertidumbre. El proceso electoral de 2027 arranca, según el Observatorio Permanente de Integridad Electoral, con señales de tensión institucional. Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, indicó que la Sala Superior del TEPJF opera con cinco de siete magistraturas y que la Secretaría Ejecutiva del INE está a cargo de un encargado de despacho (Roberto Félix). El observatorio revisó 550 resoluciones del INE y mil 400 sentencias del Tribunal emitidas en 2026; encontró 89 votaciones divididas en el Consejo General y 146 resoluciones no unánimes en la Sala Superior. El problema aparece cuando alcanza decisiones clave.

3. Haberlo dicho antes. El magistrado Felipe de la Mata propondrá a sus compañeros de la Sala Superior del TEPJF (Gilberto Bátiz, Claudia Valle, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez) invalidar las llamadas “boletas planchadas” que aparezcan fuera de la urna. El proyecto sostiene que los funcionarios de casilla sólo pueden contabilizar sufragios que fueron depositados en la urna. El asunto podría llegar al Consejo Distrital. Una boleta sin marcas de doblez no demostraría que cumplió el procedimiento legal de emisión. En tiempos electorales hasta un doblez cuenta.

4. En equipo. La próxima semana será ajetreada para los presidentes de la Mesa Directiva y de la Jucopo en la Cámara baja, Raúl Bolaños Cacho y Ricardo Monreal. Se discutirá el Paquete Económico 2027 y las leyes (aduanera y la de economía digital) que envió la Presidenta. También se votará la ley antimemes, que prevé multas a los proveedores de servicios de internet que no tomen medidas contra infractores de la Ley Federal de Derechos de Autor. Además, Marath Bolaños, secretario del Trabajo, comparecerá ante el pleno, en espera de que no le hagan el vacío los legisladores. La dupla Monreal-Bolaños Cacho deberá maniobrar con cuidado, si no quieren otro sainete. Suerte.

5. Aniversario. Javier May cumple dos años al frente de Tabasco con una lista de pendientes. Campesinos y comunidades han reclamado caminos rurales deteriorados y falta de presupuesto para pavimentación; en distintos municipios, los apagones y fallas eléctricas provocan bloqueos. En Seguridad, su titular Alejandro Leal, aunque reporta una reducción de homicidios dolosos, las extorsiones y cobro de piso siguen. Persisten reclamos por la lentitud en la atención de demandas comunitarias. La administración ya entró al tercer año, pero muchos de sus proyectos no lo saben.