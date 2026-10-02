Kimi Antonelli responde para liderar tercera práctica en Malasia; 'Checo' Pérez, último

Kimi Antonelli puso orden en la tercera práctica del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en Malasia al apoderarse de la primera posición, mientras Sergio Pérez quedó en el lugar 22.

Los pilotos de Mercedes esperaron hasta el último momento para salir a pista en el ensayo de este sábado, haciéndolo de inmediato con un juego de neumáticos suaves, mientras la mayoría de sus rivales lo hicieron con los otros dos compuestos.

Fue tras una bandera roja que apareció por escombros en pista, justo a la mitad del entrenamiento, cuando Antonelli registró una vuelta de 1:36.924m., con la cual quedó 129 milésimas por delante de su coequipero, y perseguidor más cercano en el Mundial de Pilotos, George Russell. Para ese momento, fueron sus primeros giros competitivos en la tanda.

Fue hasta los últimos siete minutos cuando el resto del grupo hizo simulaciones de calificación. Isack Hadjar se colocó al frente con 1:36.860m., pero Antonelli respondió de inmediato con 1:36.302m., lo mejor del fin de semana hasta el momento. El italiano sólo dio diez vueltas en el ensayo de 60 minutos.

Max Verstappen fue quien más se acercó al líder del campeonato, aunque su desventaja fue de 0.278m, El holandés desplazó a Hadjar al tercer sitio mientras Russell, quien sólo registró nueve vueltas, y Charles Leclerc completaron los cinco mejores.

El monegasco totalizó 16 giros para acabar 25 milésimas delante de Lewis Hamilton, mientras Lando Norris quedó en séptima casilla, siendo el último en menos de un segundo ante el líder. Oscar Piastri, Franco Colapinto y Arvid Lindblad cerraron la parte alta de la tabla. De destacar que el español Fernando Alonso se ubicó en el puesto 12 con Aston Martin.

'Checo' y Cadillac siguen complicados Cadillac Formula 1 Team

Sergio ‘Checo’ Pérez fue el primero en salir a pista para completar 18 vueltas en la práctica; sin embargo, su última simulación lo dejó a 3.921s de Antonelli y tres décimas por detrás de su coequipero Valtteri Bottas. El equipo Cadillac cerró el clasificador, con el finlandés teniendo déficit de nueve décimas ante el Williams de Alex Albon.

La bandera roja se debió a escombros que quedaron en pista tras un encuentro de Oliver Bearman, pero fue breve. Entre los incidentes menores, se destacó un bloqueo de Carlos Sainz sobre Liam Lawson, mismo que fue anotado, pero no investigado, por los comisarios. Hamilton también se encontró con Lindblad, aunque tampoco pasó a mayores.

Lawson, quien terminó en el lugar 18, estuvo cerca de despistarse en los últimos minutos de tanda, aunque mantuvo su monoplaza en pista.

La calificación del Gran Premio de Bahrein en Malasia de Fórmula 1 empezará este sábado 3 de octubre a las 2:00 AM (Tiempo del Centro de México).