Atlante, mejor cobijado que nunca: Así vive la porra del ‘Equipo del pueblo’

Doce años alejados del máximo reflector del futbol mexicano le sirvieron al Atlante para convertirse -verdaderamente- en el bien llamado ‘Equipo del Pueblo’, aquel por el que sus fervientes y fieles aficionados viajan desde distintos Estados y gastan miles de pesos para verlos 90 minutos antes de volver a la normalidad.

No importa si pertenecen a “Radicales”, “Tito 12” o “Banda del DF”, todos se fusionan en una sola voz desde que se reúnen en La guerra atlantista, hacen una segunda parada en el Metro San Cosme y se marchan al Estadio Banorte entre cánticos, trayecto en el que no pasa desapercibido para aquellos civiles que tienen la suerte de coincidir con los aficionados de los Potros de Hierro.

Reproducir Integrantes de la porra "Tito 12", rumbo al Estadio Banorte para ver al Atlante. / Bernardo Ferreira

Los aficionados azulgranas se jactan de ser una porra familiar y, para comprobarlo, únicamente basta entrar a la cabecera norte del Estadio Banorte, sentarse y observar cómo desaparecen las butacas vacías con aquellos seguidores que se reconocen por nombre y apellido, preguntan por sus hijos, relatan rápidamente sus últimas anécdotas y comienzan a organizarse para saber quién estará tocando los instrumentos y qué otros izarán las banderas, uniéndose en una sola voz y cantar con la ilusión que desde 12 años no se hacía vibrar.

Así lo viven durante los 90 minutos, dejando su día a día a un costado, por lo que banqueros, padres de familia, taxistas o electricistas se unen en la esperanza del añorando gol que los haga mantenerse orgullosos del inicio que presenta el conjunto orquestado por Miguel Herrera, anteponiendo el amor por los colores antes que una cuestión táctica que el rival podría llegar a superar y haciendo valer cada peso gastado en transporte, entrada o alimento.

Reproducir La porra del Atlante se ubica en la cabecera norte del Estadio Banorte. / BFG

“Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante…” y los suyos estarán tiñendo la cabecera norte del estadio tres veces mundialista cada 15 días, con la encomienda máxima de volver a una Liguilla y no despertar de un sueño en el que estuvieron durante los últimos 12 años.

La cabecera norte del Estadio Banorte pertenece a la porra del Atlante siempre que el conjunto azulgrana es local. Bernardo Ferreira

BFG