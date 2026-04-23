Asamblea autoriza venta del Atlas; Grupo PRODI abre proceso de adquisición

La Asamblea Ordinaria de la Liga MX avanzó en la misión contra la multipropiedad en el futbol mexicano, al dar luz verde al proceso de venta del Atlas, un movimiento que fue confirmado también por Grupo Orlegi en acuerdo con Grupo PRODI.

"El dueño del Club Atlas, Alejandro Irarragorri, destacó la fortaleza financiera y la experiencia deportiva del Grupo PRODI que adquirió al Club rojinegro e informó que continuará como responsable del equipo hasta el 30 de junio", anticipó la Liga MX en un resumen de los acuerdos alcanzados este jueves en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en Toluca.

De este modo, Orlegi Sports se mantiene como propietaria en Primera División del Club Santos, mientras que la venta del Atlas la acordó con PRODI.

"La operación se encuentra sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). La transacción responde a la visión compartida de las partes de consolidar la estabilidad institucional del club y asegurar la continuidad de un proyecto deportivo integral de largo plazo, sustentable y orientado a fortalecer su desempeño competitivo y su desarrollo estructural", resaltó Orlegi tras la Asamblea de Dueños de clubes de la Liga MX.

Cabe recordar que los rojinegros durante la gestión de Orlegi, rompió la sequía de títulos con un bicampeonato de Liga MX.

"Este proceso se condujo bajo criterios de diligencia orden y transparencia garantizando que la nueva propiedad cuente con la capacidad necesaria para dar continuidad al proyecto institucional y potenciar el desarrollo futuro del Atlas confiamos en que bajo el liderazgo de José Miguel Bejos y su equipo, el club continuará su evolución en beneficio de su afición de Jalisco y del futbol mexicano", expresó Alejandro Irarragorri Gutiérrez.

Bienvenida al Potro de Hierro

Sobre el resto de las acciones de venta de equipos, la Liga MX le dio al bienvenida al máximo circuito al Atlante, entidad que se hizo de los derechos de afiliación del Mazatlán.

"En cuanto a cambios de propietario, se confirmó la participación del Club Atlante en la Liga MX a partir de la siguiente Temporada... Lo anterior significa que el proceso de multipropiedad se ha eliminado 75 por ciento en un año tras las ventas de Querétaro, Mazatlán y Atlas. La asamblea dio la bienvenida al dueño del Club Atlante, Emilio Escalante, quien agradeció la confianza. Asimismo, despidió con afecto y reconocimiento al representante de Mazatlán FC, Gustavo Guzmán, por sus aportaciones al futbol", se añade en el informe de la FMF y Liga MX.