Selección Mexicana en la Liga MX: La revelación de Miguel Herrera que sacude al futbol mexicano

El entorno del futbol mexicano volvió a cimbrarse tras las explosivas declaraciones de Miguel Herrera. A menos de 50 días de que comience el Mundial 2026 con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte, el exentrenador nacional soltó una bomba informativa que dejó fríos a los panelistas de TUDN. El estratega confesó que, durante su proceso de entrevista para regresar al banquillo tricolor, recibió una propuesta que raya en lo surrealista: integrar a la Selección Mexicana como el equipo número 19 de la Liga MX.

Miguel Herrera dirigiendo a la Selección Mexicana de leyendas. Mexsport

Esta idea surgió como una medida desesperada de los directivos para contrarrestar la falta de fogueo competitivo. Al ser uno de los países anfitriones, el combinado azteca no disputó eliminatorias, lo que generó un vacío de partidos oficiales durante años. La intención de los altos mandos buscaba que los seleccionados tuvieran continuidad y ritmo de juego enfrentando cada semana a los clubes de la Liga MX, un plan que el propio 'Piojo' calificó como inviable desde el primer segundo.

UNA LOCURA LOGÍSTICA QUE CASI SE VUELVE REALIDAD

Durante la emisión del programa Línea de 4, Herrera detalló cómo fue ese acercamiento con los hombres de pantalón largo. Según sus palabras, los directivos le consultaron su opinión sobre convertir a la Selección Mexicana en un club más del calendario regular. La idea central radicaba en que el equipo nacional sumara puntos y compitiera de tú a tú contra instituciones como América, Chivas o Cruz Azul para no perder el nivel de cara a la justa mundialista.

Sin embargo, el técnico con experiencia en la Selección de Costa Rica y las Águilas del América frenó en seco la propuesta. Herrera explicó que la logística representaba un conflicto de intereses sin precedentes. "¿Cómo le iba a quitar un jugador a Xolos para usarlo contra ellos mismos el fin de semana?", cuestionó el timonel con su característico estilo directo. El conflicto ético y deportivo de "desmantelar" a los clubes para alimentar al equipo 19 habría provocado un caos administrativo en el balompié azteca.

EL CIERRE DE TORNEO Y LA SOMBRA DEL MUNDIAL 2026

Estas revelaciones llegaron en un momento crítico, justo cuando la Liga MX vive el cierre del torneo Clausura 2026 y se prepara para el inicio de la Liguilla. Mientras los clubes pelean por un lugar en la fase final, la anécdota de Herrera puso en evidencia la falta de una estructura sólida de planeación deportiva a largo plazo. En lugar de buscar amistosos de jerarquía internacional, la solución de los directivos fue mirar hacia el mercado interno de una forma casi amateur.

Once titular de la Selección Mexicana para el amistoso ante Bélgica. Mexsport

A pesar de que el plan no prosperó, el hecho de que se planteara seriamente refleja las carencias que sufrió el proceso rumbo al Mundial 2026. Hoy, con el torneo a la vuelta de la esquina y la presión al máximo, la Selección Mexicana busca llegar de la mejor forma posible sin haber pasado por ese experimento de ser el club número 19. Miguel Herrera dejó claro que, aunque ama el banquillo nacional, hay ocurrencias que simplemente no tienen cabida en el futbol profesional.