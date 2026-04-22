El Mazatlán se despide de la Liga MX con heroica victoria de 4-3 sobre el bicampeón Toluca

Lo que mal empieza mal acaba. El Clausura 2026 supuso la muerte anunciada del Mazatlán, que esta noche jugó su último partido como local en el máximo circuito del balompié mexicano. Cosas del futbol, el bicampeón Toluca le hizo los honores, pero el cuadro local se creció y lo venció 4-3 en la noche del adiós.

Poco antes del descanso, Everardo López remató dentro del área chica. Tras un tiro de esquina, el jovencito defensor de los Diablos Rojos aprovechó la mala salida del portero Ricardo Rodríguez y la desorganización defensiva del Mazatlán, el sello de su existencia.

En la segunda mitad, sin embargo, el último encuentro en el Estadio El Encanto dio un giro que la afición agradeció. Brian Rubio se tendió de palomita para empatar el duelo 1-1, pero 5 minutos después El Pollo Briseño remató con la testa entre varios defensivos del equipo de Sinaloa.

Una revisión del VAR permitió la nueva igualada parcial tras un cobro de Édgar Bárcenas desde el manchón penal. Al 75’, el Mazatlán dio el campanazo gracias a un golazo de Gabriel López, que llegó rápido por en medio y mandó al cuero a mecer las redes del Toluca.

Pagó caro el Toluca su visita al Mazatlán. Mexsport

Nicolás Castro le puso condimento al compromiso con el 3-3, pero en la siguiente jugada Jesús Hernández le regresó la ventaja definitiva al Mazatlán: un 4-3 y una euforia que acaso se recordará por ser precisamente la última.

Cierre de ciclo: triunfo amargo y el relevo del Atlante

Terminó la aventura del Mazatlán en la Liga MX. El equipo sinaloense se fue de la misma manera en que llegó a la Primera División, esto es, por decisión de sus dueños. Al final de cuentas, como rezan los propagandistas del futbol, esto es un negocio, y el asunto dio para poco menos de seis años.

El Encanto, en su última noche en la Liga MX. Mexsport

Se va el Mazatlán sin arraigo ni arrastre, pero con el orgullo de haber vencido al monarca en su último suspiro. Ahora la plaza pasa a manos del Atlante, un equipo que, pese a los años en el destierro, mantiene una sólida base de seguidores en la CDMX.