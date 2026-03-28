¿Argentina en problemas? El Dibu Martínez agradece no jugar la Finalissima por el bajo nivel albiceleste

Emiliano El Dibu Martínez sostuvo a la Selección Argentina en una noche incómoda en La Bombonera y, aun con la victoria 2-1 sobre Mauritania, dejó un mensaje que resonó más fuerte que el resultado para la actual selección campeona del mundo.

El arquero fue una de las figuras del partido, con al menos tres intervenciones claras que evitaron un desenlace adverso. Mostró seguridad bajo los tres palos y evitó rebotes en cada intervención, incluida una atajada decisiva tras un remate cruzado que resolvió con lectura anticipada. Sin embargo, el cierre empañó su actuación. En la última jugada, un centro mal resuelto derivó en el gol de Lefort al minuto 94, lo que le impidió sumar su valla invicta número 42 con la selección.

Mauritania en lugar de España

Argentina llegaba con la posibilidad de disputar la Finalissima ante Selección de España, un partido que finalmente fue cancelado debido al conflicto en Medio Oriente y a la falta de acuerdo entre federaciones y la UEFA sobre la sede, que apuntaba a Qatar.

El propio Martínez hizo referencia a ello, sin rodeos.

Fue uno de los partidos que peor jugamos. Hay que tener un poquito más de corazón. ¿La Finalissima contra España? Menos mal que no se jugó. Si jugábamos así, perdíamos", dijo el arquero al finalizar el encuentro contra Mauritania.

El tono fue advertencia. El arquero cuestionó el rendimiento colectivo en un partido donde el rival generó más peligro del previsto.

Para representar a la Selección tenemos que competir mejor”.

Argentina fue exigida en varios tramos por un rival al que conocía poco, pero que jugó con intensidad. El equipo sudamericano, en cambio, mostró irregularidad, algo que no pasó desapercibido para su guardián.

Nos llegaron demasiado. Ellos se jugaron la vida, pero hay que tener un poquito más de corazón”.

Las críticas no se detuvieron ahí. Martínez insistió en la falta de energía y compromiso, elementos que consideró clave para sostener el nivel internacional.

Nos faltó intensidad y compromiso. Faltó intensidad, faltó solidez y faltó convicción. Cuando jugamos con la camiseta de la Selección hay que hacerlo mucho mejor”.

Al final, la imagen fue elocuente. Sin festejos, con gestos de molestia, Martínez se retiró directo al vestuario. La victoria quedó en segundo plano frente a una actuación que dejó dudas, justo cuando el calendario ofrecía un escaparate mayor que nunca llegó.

La Finalissima no se jugó. Y para el “Dibu”, tal vez fue lo mejor.