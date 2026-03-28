El mexicano Donovan Carrillo entra al top 20 en el Mundial de Patinaje Praga 2026

Donovan Carrillo puso punto final a su temporada 2025-2026 con una actuación que lo consolidó entre los mejores 20 patinadores del mundo. En el hielo de Praga, el mexicano registró un puntaje total de 219.74 unidades, cifra que le otorgó la decimonovena posición general. Aunque el resultado le permite mantenerse en la élite internacional, la rutina libre dejó un sabor agridulce debido a caídas y ejecuciones técnicas que alejaron al tapatío de su récord personal.

Carrillo llegó a la instancia definitiva tras un programa corto sólido de 79.65 puntos, pero en el programa libre la precisión se extravió entre las aristas de sus cuchillas, sumando 140.09 unidades. Este desempeño representa su segunda mejor marca en una justa mundialista, apenas por detrás del histórico decimoquinto lugar que consiguió en 2024.

Entre el desafío físico y la resiliencia

La trayectoria de Carrillo en este ciclo ha estado marcada por la irregularidad en las calificaciones, repitiendo el sitio 22 tanto en los Juegos Olímpicos de Beijing como en la reciente cita de Milano-Cortina. Al término de su rutina en la República Checa, el patinador reconoció el peso de un año calendario extenuante.

Quiero decir, por supuesto, las cosas podrían haber ido un poco mejor, pero estoy muy contento de terminar esta temporada. Fue muy desafiante de principio a fin. No fue solo para mí, sino para todos", declaró Carrillo tras abandonar la pista.

A pesar de los errores técnicos, la presencia de banderas mexicanas en las gradas de Praga subrayó el fenómeno que Carrillo ha construido en un deporte con escasa tradición en el país.

El resurgimiento de las potencias

Mientras el mexicano lidiaba con la gravedad, en la parte alta de la tabla se libró una batalla de puntajes históricos. El estadunidense Ilia Malinin logró sacudirse la frustración de los Juegos Olímpicos para reclamar su tercer oro mundial. Malinin entregó una rutina calificada con 329.40 puntos, una de las marcas más altas registradas en la historia de la disciplina.

El podio fue completado por la armada japonesa. Yuma Kagiyama se colgó la plata con un total de 306.67 unidades, mientras que su compatriota Shun Sato se quedó con el bronce al registrar 288.54 puntos. Mikhail Shaidorov, de Kazajistán, quien partía como uno de los favoritos tras su subcampeonato previo, no logró repetir la hazaña de meterse a los metales, dejando el escenario servido para el dominio norteamericano y asiático.

Para Donovan Carrillo, el 19° lugar en Praga marca el inicio de un periodo de descanso y replanteamiento técnico de cara al próximo ciclo, tras una temporada donde la constancia fue su mayor rival.