Humillación histórica: La Guatemala del mexicano Luis Fernando Tena es aplastada 7-0 por Argelia

La era del director técnico mexicano Luis Fernando Tena con la Selección de Guatemala tocó fondo este viernes en el estadio Luigi Ferraris en Génova, Italia. En una exhibición de superioridad absoluta, Argelia despedazó 7-0 al conjunto centroamericano, marcando la derrota más abultada y dolorosa desde que el estratega campeón olímpico asumió las riendas del proyecto guatemalteco.

El equipo de Tena nunca logró asentarse en el césped genovés. Desde el silbatazo inicial, la escuadra dirigida por Vladimir Petkovic impuso un ritmo e intensidad que desbordaron por completo el planteamiento táctico del entrenador mexicano. Argelia dominó todas las facetas del juego, exponiendo las carencias de una Azul y Blanco que dejó una imagen frágil en territorio europeo.

Errores fatales y dominio argelino

La pesadilla comenzó temprano para los pupilos de Tena, especialmente para el guardameta Kenderson Navarro. Al minuto 18, un doble error en la salida del arquero regaló el balón a Amine Gouiri, quien no perdonó para abrir el marcador. A partir de ese momento, la estructura defensiva diseñada por el técnico mexicano se desmoronó.

Riyad Mahrez, la figura del Al-Ahli, amplió la ventaja al minuto 31 desde el punto penal con una ejecución magistral que engañó a Navarro. Justo antes del descanso, al minuto 45, Achraf Abada sentenció el rumbo del encuentro con un potente disparo de larga distancia que se incrustó en el ángulo, decretando un 3-0 que ya anticipaba el desastre para la gestión de Tena.

Una noche negra para el proceso de Tena

La segunda mitad no trajo soluciones desde el banquillo mexicano. Guatemala se vio superada en velocidad y jerarquía, permitiendo cuatro anotaciones más que sellaron el contundente 7-0 final. Pese a los intentos aislados en táctica fija por conducto de Marcelo Hernández y Allan Yanes, la respuesta futbolística fue inexistente.

Este resultado representa un golpe durísimo para el prestigio de Luis Fernando Tena en Centroamérica. Tras haber generado expectativas de crecimiento, esta goleada histórica deja profundas dudas sobre el rumbo del proceso actual y la capacidad de respuesta del equipo ante rivales de calibre internacional.