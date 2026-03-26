Querétaro hace historia: JFK, primera escuela del mundo con la American School Certification

El John F. Kennedy, The American School of Querétaro (JFK), ha sido reconocido como la primera escuela en el mundo en obtener la American School Certification, una nueva distinción global lanzada por Cognia para identificar a instituciones que ofrecen una auténtica experiencia educativa estadounidense fuera de EEUU.

Este reconocimiento confirma que la experiencia que viven los alumnos en el JFK es auténticamente americana. A través de altos estándares académicos, dominio del inglés y un modelo alineado con el sistema educativo de Estados Unidos, la escuela prepara a sus estudiantes para integrarse con éxito a universidades en México y en el extranjero. Para las familias, esto representa mayor certeza sobre la calidad educativa y la tranquilidad de que sus hijos salen preparados para un entorno global.

En un entorno donde Querétaro se consolida como polo de inversión extranjera en México, esta distinción fortalece su competitividad al ofrecer a empresas globales la certeza de contar con una oferta educativa alineada a estándares internacionales.

A diferencia de otras acreditaciones, esta certificación evalúa de forma integral si una escuela ofrece una experiencia alineada con el modelo educativo estadounidense en su currículo, cultura y resultados. El JFK superó una evaluación rigurosa que valida:

• Autenticidad Académica: currículo alineado a EEUU, con estándares que facilitan el acceso a universidades internacionales.

• Liderazgo y Cultura de Aprendizaje: prácticas basadas en investigación que fomentan el pensamiento crítico e innovación.

• Inglés de alto nivel y comunicación bilingüe efectiva.

Con esta distinción, el JFK se consolida como una de las pocas escuelas en el país que integra el programa del Bachillerato Internacional (IB) con la acreditación de Cognia y la American School Certification, respaldado por más de 60 años de trayectoria.

"Esta certificación valida nuestro modelo educativo y ofrece a las familias y a la comunidad internacional la certeza de que en el JFK se vive una experiencia académica global", señalaron representantes de la institución.

Como asociación civil sin fines de lucro, el JFK reinvierte sus recursos en infraestructura y programas académicos, formando generaciones de alumnos que destacan por su liderazgo en universidades de prestigio en todo el mundo.

Con este hito, el JFK reafirma su compromiso con la excelencia académica y contribuye al posicionamiento global de Querétaro y de México.