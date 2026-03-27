George Russell se lanzó contra ‘Checo’, ‘este idi***’

Una maniobra que hizo el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no le cayó bien a George Russell durante la práctica 1 del Gran Premio de Japón 2026 de la F1, por lo que el piloto de Mercedes lanzó un insulto y cuando confirmó que era el piloto de Cadillac, lanzó otra frase polémica.

George Russell estuvo a punto de impactar a ‘Checo’ Pérez por atrás en una curva, lo que ocasionó el enfado del de Mercedes. Por la radio se dio el siguiente diálogo.

No fue una buena sesión para 'Checo' Pérez en el GP de Japón 2026 de F1 Reuters

“¿Qué está haciendo este idi***?”, dijo Russell.

“Ni idea”, le respondieron desde cabina.

“¿Quién fue?”, cuestionó George.

“Pérez”, le contestaron.

“Ese tiene que ser Pérez, sí, obviamente”, lanzó George Russell.

Los incidentes no pararon para ‘Checo’ Pérez. En los minutos finales de la práctica 1, el mexicano tomó la curva 16 del circuito de Suzuka, cuando recibió un impacto de Alexander Albon.

“Dios mío, no tenía ni idea de que ese Williams estaba junto a mí. Me chocó”, dijo. El auto de Williams perdió el morro tras el impacto.

Este incidente se indicó que sería revisado por los Comisarios de la FIA.

En la primera práctica, ‘Checo’ Pérez terminó en el sitio 19, a +2.555 del líder, mientras que George Russell fue el más rápido con 1:31.666.