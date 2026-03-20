¿Quién es Mauritania? El inesperado rival de Argentina tras la cancelación de la Finalíssima ante España

La planificación de la selección argentina hacia el Mundial 2026 se transformó en un ejercicio de improvisación forzada. Lo que debía ser un semestre de alta alcurnia, con el morbo de enfrentar a la España de Lamine Yamal en la Finalíssima, terminó desmoronándose en los escritorios. Entre una guerra que impidió el viaje a Qatar y el reciente veto de la FIFA al amistoso contra Guatemala, porque los centroamericanos ya tenían un compromiso previo en Italia, la AFA tuvo que rastrear el globo para encontrar un rival disponible.

El elegido es Mauritania. El próximo viernes 27 de marzo, La Bombonera será el escenario de un duelo que, sobre el papel, luce como un desbalance absoluto. Mientras Argentina defiende su condición de monarca global, "Los Almorávides" ocupan el puesto 115 del Ranking FIFA, situándose por debajo de otras 28 selecciones de su propio continente

Un espejo táctico para el debut

La elección de Mauritania no es un capricho geográfico. Argentina inicia la defensa de su título el 16 de junio contra Argelia, y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni entiende que necesita roce con el futbol del norte de África. Mauritania, a pesar de sus carencias técnicas, ofrece ese perfil de intensidad física y orden defensivo que caracteriza a los equipos de la Confederación Africana (CAF).

Mauritania está encajonada entre el Sahara Occidental, Argelia, Mali y Senegal. Es un país vasto, dominado por el desierto, que sirve de puente entre el mundo árabe del Magreb y el África subsahariana. Mauritania juega habitualmente contra las potencias de ambas regiones.

Capitán y referente

Aboubakar Kamara es su principal referente dentro de una cancha. Es un delantero que ha construido su carrera entre oportunidades, polémicas y reinvenciones. Nacido en Francia en 1995, pero internacional con Mauritania, su trayectoria mezcla talento físico con episodios que han marcado su reputación tanto como sus goles. Su apodo es AK-47

Puede actuar como ‘9’ o tirado a banda, con capacidad para atacar espacios y jugar al límite de la defensa rival. No es un delantero fino en la definición constante, pero sí incómodo.

Se formó en el AS Monaco, aunque fue en el Amiens SC donde empezó a tener minutos en primera división. Su salto a la Premier League llegó con el Fulham, etapa en la que se volvió conocido tanto por su intensidad como por episodios controvertidos.

Uno de los más recordados ocurrió en 2018, cuando discutió con un compañero por ejecutar un penal, lo falló y fue sancionado internamente. Ese momento marcó su imagen pública en Inglaterra.

Tras su paso por Fulham, su carrera se volvió itinerante, con etapas en Turquía, Grecia y Medio Oriente, sin consolidarse de forma prolongada en un solo proyecto. Actualmente milita en el Kanchanaburi de la liga de Tailandia.

A nivel internacional eligió representar a Mauritania, donde ha sido uno de los nombres más reconocibles en un equipo sin demasiadas figuras globales.

El currículum del rival es modesto

Fuera del Mundial: Terminaron quintos en su grupo de eliminatorias, con apenas una victoria en diez partidos, superados por potencias regionales como Senegal.