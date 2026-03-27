Guía completa de la transformación del Estadio Azteca

Comienza una nueva era para el Estadio Azteca. En el marco de su aniversario 60 y la víspera del año mundialista, el histórico recinto de la Ciudad de México muestra una nueva cara al mundo. El choque amistoso entre las selecciones de México y Portugal será el punto de partida para cumplir con las exigencias operativas de los inmuebles deportivos más modernos del planeta.

Para sacudirse la etiqueta de “obsoleto”, la carrera fue contra el tiempo y los desafíos económicos. La remodelación del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte superó una inversión de 3 mil millones de pesos. Solo así se pudo cumplir con el cuaderno de cargos de la FIFA para la Copa del Mundo 2026 que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

El Proyecto CEA: De la ambición a la realidad operativa

En 2021, el ambicioso plan "Conjunto Estadio Azteca" (CEA) proyectaba una transformación urbana radical que incluía un hotel, un centro comercial de cuatro niveles y un centro comunitario. Pero el proyecto se retiró debido a la crisis hídrica, según indicó el entonces Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres. La intervención final se restringió exclusivamente a la infraestructura interna del estadio que albergó las finales de 1970 y 1986.

El proyecto proyectaba una transformación urbana radical Foto: Altavista Sur Inmobiliaria y Futbol del Distrito Federal

El plan original pretendía unificar el recinto con los 58,753 metros cuadrados ubicados al poniente, cruzando el Circuito Estadio Azteca. Ambos predios, propiedad de Grupo Televisa S.A. de C.V., se habrían fusionado mediante una modificación vial que abarcaba hasta la zona del actual estacionamiento, unificando la propiedad privada en un solo complejo comercial y deportivo.

Esta fue la propuesta para remodelar el Estadio Azteca Foto: Altavista Sur Inmobiliaria y Futbol del Distrito Federal

Inversión y el nuevo nombre: Estadio Banorte

Antes de la irrupción de maquinaria, fue necesaria la inyección de capital externo. El cambio más mediático fue el naming: el Estadio Azteca se llamará oficialmente Estadio Banorte por los próximos 12 años, registro formalizado ante el IMPI el 11 de marzo de 2025.

El nombre de Estadio Banorte será utilizado por un lapso de 12 años Reuters

Esta alianza estratégica representó un financiamiento de 2 mil 100 millones de pesos, integrando componentes publicitarios y patrocinios de última generación al inmueble.

¿Qué cambió en el Estadio Azteca? Principales renovaciones

Tras el cierre de puertas en la final del Clausura 2024, los planos se convirtieron en realidad y aunque la transformación no es tan evidente, los detalles son los que le dieron vida al cambio.

Capacidad y Aforo: La nueva capacidad del Estadio Azteca se ajustó a 87,000 asistentes . Aunque lejos de los 110,000 de su inauguración en 1966, esto permite una mejor distribución de butacas nuevas y más cómodas.

La nueva capacidad del Estadio Azteca se ajustó a . Aunque lejos de los 110,000 de su inauguración en 1966, esto permite una mejor distribución de butacas nuevas y más cómodas. Zonas VIP y Accesibilidad: Se designaron 7,120 metros cuadrados para zonas VIP y se optimizó el flujo de personas con elevadores y sanitarios diseñados para personas con discapacidad.

Se designaron y se optimizó el flujo de personas con elevadores y sanitarios diseñados para personas con discapacidad. Tecnología y Conectividad: La experiencia visual incluye 2,200 m² de pantallas LED . Además, se instalaron 1,200 antenas Wi-Fi 6 para facilitar servicios de cashless (pagos electrónicos).

La experiencia visual incluye . Además, se instalaron para facilitar servicios de (pagos electrónicos). Audio y Seguridad: El recinto presume un sistema de 340 bocinas de alta fidelidad y un monitoreo CCTV con más de 200 cámaras de videovigilancia.

Los trabajos de remodelación al interior y exterior del Estadio Azteca Fotos: AFP e Internet

Regreso al Plan Original: El Túnel FIFA

En los cambios que impactarán directamente a los jugadores y demás protagonistas de eventos masivos futuros en el Estadio Azteca, está la construcción del túnel de salida desde el sector medio de un costado de la cancha, una especificación de la FIFA.

Plano de los vestidores del Estadio Azteca

En 1962 cuando el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez imaginó el estadio en su cabeza, trazó los vestidores y la salida de los mismos en el centro del campo -situación que hoy hubiera ahorrado una cifra importante de dinero- pero Guillermo Cañedo, mano derecha de Emilio Azcárraga Milmo decidió lo contrario.

De igual manera se realizó una profunda restauración de los vestidores de jugadores, árbitros y zonas médicas. A su vez, la sala de prensa y zonas de entrevistas con jugadores se modificaron de acuerdo con los estándares de estadios de primer nivel y las necesidades de los medios de comunicación.

La Proeza del Césped Híbrido

El terreno de juego es ahora una simbiosis tecnológica: 95% césped natural reforzado con 5% de fibra sintética.

Proceso de cosido: Duró 7 días ininterrumpidos, inyectando fibras a 18 cm de profundidad .

Duró 7 días ininterrumpidos, inyectando fibras a . Sembrado: Iniciado el 29 de diciembre de 2025 con 350 kg de semillas .

Iniciado el 29 de diciembre de 2025 con . Variedades: Una mezcla de 84% Ryegrass (recuperación rápida) y 16% Kentucky Bluegrass (densidad y resistencia).

El césped del Estadio Azteca es una mezcla de 84% Ryegrass y 6% Kentucky Bluegrass Reuters

Una Nueva Fachada para el Mundial 2026

En el exterior, resalta la nueva cubierta de la parte superior fabricada con ETFE (Etileno TetraFluoroEtileno), una película plástica de alta resistencia en color rojo que hace resaltar la nueva identidad del Estadio Banorte.

Con su tercer Mundial en el horizonte, el Estadio Azteca se consolida no solo como un templo de historia futbolística, sino como un centro de entretenimiento de primer nivel.

Así luce la nueva fachada del Estadio Azteca Reuters

Estadísticas clave de la Remodelación

Inversión total: ~$3,000,000,000 MXN

~$3,000,000,000 MXN Financiamiento Banorte: $2,100,000,000 MXN

$2,100,000,000 MXN Capacidad nueva: 87,000 espectadores.

87,000 espectadores. Pantallas LED: 2,200 metros cuadrados.

2,200 metros cuadrados. Infraestructura CDMX: $6,000,000,000 MXN (obras complementarias).