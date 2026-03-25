Club América tiene nuevo Director General

Ferran Reverter fue nombrado como nuevo Director General de Controladora Deportiva Águilas, entidad de Grupo Ollamani que engloba las gestiones del Club América y del Estadio Azteca.

La experiencia de más de 20 años del directivo, que reportará al Consejo de Administración encabezado por Emilio Azcárraga, se resume con una trayectoria en las finanzas y estrategia en la dirección general del Barcelona, y previamente de 20 años en la administración de la cadena Media Markt Saturn.

¿Cuán será su función? De acuerdo con el anuncio oficial de su nombramiento, Ferran Reverter “desde ahora tendrá el mandato de impulsar el crecimiento y transformación de club y del Estadio”.

El arribo de Ferran Reverter fortalece la alianza de Grupo Ollamani y General Atlantic, la cual comenzó formalmente en diciembre pasado.

“La operación cuenta con la aprobación del regulador de competencia, por lo que se espera que simplemente en las próximas semanas, de conformidad con las condiciones y acuerdos alcanzados entre las empresas antes mencionadas”, añade el anuncio.

Cabe recordar que Grupo Ollamani tiene el 51 por ciento de las acciones de Grupo Águilas, mientras que General Atlantic cuenta con el 49 por ciento de la participación.