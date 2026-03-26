Al igual que EU, Argentina declara al CJNG como organización terrorista

Con un lenguaje sin matices y una señal política inequívoca, el Gobierno de Argentina declaró este jueves al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista, formalizando su incorporación a un registro que activa sanciones y redefine el enfoque frente al crimen transnacional.

Firmada por el presidente Javier Milei, la medida inscribe al CJNG en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia, en línea con una tendencia internacional que ya había marcado Estados Unidos.

El comunicado oficial fue explícito en sus implicaciones.

La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”.

La decisión se adoptó en coordinación entre Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, con base en informes que acreditan actividades ilícitas transnacionales y vínculos con otras estructuras criminales.

El Ejecutivo subrayó además que la medida “refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia”, en sintonía con países que ya han clasificado al CJNG bajo la misma categoría.

Expansión global

El CJNG, surgido en 2010 tras escindirse del Cártel de Sinaloa, se consolidó en poco más de una década como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

De acuerdo con el propio Gobierno argentino, se trata de una estructura “con presencia en México, operación en Estados Unidos y expansión en al menos 40 países, incluida la República Argentina”.

Su portafolio delictivo abarca narcotráfico, extorsión, tráfico de combustible, secuestro de migrantes, fraude y lavado de dinero, lo que ha motivado su inclusión en listas prioritarias de seguridad en distintos países.

De acuerdo con testigos, hasta el sitio donde es despedido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes llegó un gran número de seguidores del Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: Cuartoscuro

La sombra de “El Mencho”

La designación ocurre a poco más de un mes de un hecho que reconfiguró el mapa criminal: la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido el 22 de febrero de 2026 en un operativo en Tapalpa.

Su caída desató una ola de violencia en México: narcobloqueos, quema de vehículos, cierres carreteros y enfrentamientos armados, una reacción que evidenció la estructura celular y autónoma del grupo.

Hoy, el CJNG atraviesa un proceso de reacomodo interno, con un liderazgo aún difuso, pero con capacidad operativa intacta, según coinciden especialistas en seguridad.

La decisión del Gobierno argentino no es aislada. Forma parte de una línea política que, en palabras del propio Ejecutivo, busca “llamar a las cosas por su nombre”.

En ese marco, la administración de Milei ya había adoptado medidas similares respecto a organizaciones como Hamás, el denominado Cártel de los Soles, la Hermandad Musulmana y la Fuerza Quds iraní.

El objetivo es doble: alinearse con compromisos internacionales en materia de lucha contra el terrorismo y reforzar los mecanismos internos para evitar que el sistema financiero sea utilizado por redes criminales.

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