Red Bull al rescate: El plan para solucionar el conflicto entre Verstappen y el reportero expulsado

Red Bull quiere arreglar la situación entre Max Verstappen y un reportero británico a quien expulsó de la ronda de medios del jueves, esto previo al inicio de las actividades en el Gran Premio de Japón, una situación que la marca austriaca intenta solucionar por fuera.

Durante la rueda de prensa en Suzuka, el reportero Giles Richards de The Guardian ingresó a la zona donde Verstappen daría su ronda de medios, sin embargo, de inmediato se encontró con la negativa del holandés por conversar con él por lo que dejó la zona.

El cuatro veces campeón del mundo dijo posteriormente que su negativa no era un capricho, sino a las formas que había tomado Richards para cuestionarlo en Abu Dhabi del año pasado donde lanzó una pregunta cuestionando si no se arrepentía de su choque con George Russell en Barcelona, un incidente que le costó puntos. Verstappen perdió la corona por solo dos unidades ante Lando Norris.

Verstappen dijo sobre la situación que “no se trata de la pregunta, pero después de la carrera final, cuando preguntas eso y te ríes en mi cara mientras lo haces, está claro que se hace con mala intención y demuestra una enorme falta de respeto”.

El piloto de Red Bull añadió que no tenía porque mantener el respeto con alguien que no lo tiene para él. “Me hacen muchas preguntas estúpidas y las contesto, pero en este caso lo hizo con mala intención”.

Por su parte, Motorsport.com reveló que Red Bull ha estado en contacto con el periodista de The Guardian para tratar de solucionar la situación y que, en futuras carreras no vuelva a repetirse un episodio similar.

Verstappen ha dicho en ocasiones que el hecho de que la F1 la controle la prensa británica es una situación que abre los frentes para que otros pilotos con diferente pasaporte sean atacados.

El propio Sergio “Checo” Pérez ha sido víctima de estos ataques y campañas desde la prensa inglesa para desestabilizarlo dentro de la categoría.