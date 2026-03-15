UEFA cancela la Finalissima 2026 entre España y Argentina por falta de acuerdo en sede y guerra en Medio Oriente

La diplomacia del balón claudicó ante el estruendo de un conflicto bélico en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre dos federaciones. La UEFA anunció este domingo la cancelación definitiva de la Finalissima 2026, el esperado duelo entre los campeones de Europa y América, citando la inestabilidad política en Medio Oriente y una ruptura total en las negociaciones con la Asociación del Futbol Argentino (AFA) para encontrar una sede alternativa.

Lo que debía ser un espectáculo de futbol mundial el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar , el mismo escenario donde Lionel Messi alzó la Copa del Mundo en 2022, se transformó en un laberinto de reproches logísticos. La escalada bélica en la región obligó a las autoridades qataríes a suspender el evento, dejando a la España de Lamine Yamal y a la Argentina de Scaloni sin el terreno de juego prometido.

Tras largas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras en Qatar, hoy se anuncia que, debido a la actual situación política en la región, la finalísima entre España, campeona de la UEFA EURO 2024, y Argentina, campeona de la CONMEBOL Copa América 2024, no podrá disputarse como estaba previsto en Qatar el 27 de marzo. Es una fuente de gran decepción que las circunstancias y el tiempo hayan negado a los equipos la oportunidad de competir por este prestigioso premio”, señaló la UEFA en un comunicado que, bajo el tono protocolario, trasluce una evidente frustración hacia la contraparte sudamericana.

El organismo rector del futbol europeo reveló una serie de intentos fallidos por rescatar el encuentro en suelo español. De acuerdo con el documento, la AFA rechazó sistemáticamente tres propuestas clave: disputar el partido en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 27 de marzo, realizar una serie de ida y vuelta (Madrid y Buenos Aires) proyectada hacia 2028, o aceptar cualquier sede neutral en Europa para finales de este mes.

El punto de fricción definitivo parece haber sido el calendario. Mientras Argentina sugería postergar el trofeo para después del Mundial 2026, la UEFA sentenció que la agenda europea no admite más fisuras. La última oferta argentina de jugar exclusivamente el 31 de marzo fue calificada por Nyon como "inviable".

La cancelación deja un vacío de poder en el certamen que Argentina inauguró con brillo en 2022 tras golear a Italia en Wembley. Esta vez, el trofeo se quedará en las vitrinas, víctima de una geografía convulsa y de una burocracia deportiva que no supo, o no quiso, encontrar un punto de encuentro.