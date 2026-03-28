¿Doble preocupación? Vinícius Júnior se ausenta y pone en alerta a Brasil y al Real Madrid
Tras ausentarse del entrenamiento por molestias en el muslo, Vinícius Jr. queda en duda para el amistoso ante Croacia y genera inquietud en el Real Madrid
La preparación de la selección de Brasil para su compromiso amistoso contra Croacia sufrió un contratiempo que impacta en las oficinas del Real Madrid. Vinícius Jr. fue excusado de la sesión de entrenamiento este sábado tras experimentar molestias persistentes en el muslo, una situación que lo sitúa como duda para el encuentro del próximo martes y que ha generado nerviosismo en el cuerpo técnico del conjunto español.
El atacante no saltó al césped con el resto del grupo y se limitó a realizar ejercicios de bajo impacto en el gimnasio antes de someterse a tratamiento con los fisioterapeutas de la selección brasileña. De acuerdo con reportes médicos iniciales, el jugador arrastra una fatiga física considerable tras el reciente choque ante Francia, aunque por ahora no se ha diagnosticado una lesión de gravedad.
Un hospital llamado Canarinha
La situación de Vinícius no es un hecho aislado, sino la última pieza de un complejo rompecabezas médico que atormenta a Brasil en el último parón internacional antes de la lista definitiva para el Mundial. La lista de bajas es tan extensa como preocupante.
Bajas confirmadas: Alisson, Alex Sandro, Gabriel Magalhães, Raphinha (fuera por cinco semanas) y Wesley ya han sido descartados.
Ausencias previas: Figuras como Éder Militão, Bruno Guimarães y la joven promesa Estêvão ni siquiera pudieron acudir a la convocatoria por problemas físicos.
La única nota positiva para el conjunto sudamericano fue el regreso del central Marquinhos, quien tras superar molestias en la cadera que le impidieron jugar ante Francia, apunta a reaparecer frente al conjunto croata.
El impacto en los planes de Álvaro Arbeloa
Para el Real Madrid, el momento no podría ser más inoportuno. Tras un tramo de temporada irregular, el "7" blanco ha recuperado su versión más determinante, siendo clave con un doblete en el derbi ante el Atlético y una actuación fundamental en la serie contra el Manchester City.
El calendario que le espera al club madrileño es asfixiante. Tras el parón, deberán visitar al Mallorca y recibir al Girona, duelos que sirven de antesala para la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League frente al Bayern Múnich. Perder a su principal referencia ofensiva en este punto de la campaña comprometería seriamente las aspiraciones del club en el cierre de curso.