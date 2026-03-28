¿Doble preocupación? Vinícius Júnior se ausenta y pone en alerta a Brasil y al Real Madrid

La preparación de la selección de Brasil para su compromiso amistoso contra Croacia sufrió un contratiempo que impacta en las oficinas del Real Madrid. Vinícius Jr. fue excusado de la sesión de entrenamiento este sábado tras experimentar molestias persistentes en el muslo, una situación que lo sitúa como duda para el encuentro del próximo martes y que ha generado nerviosismo en el cuerpo técnico del conjunto español.

El atacante no saltó al césped con el resto del grupo y se limitó a realizar ejercicios de bajo impacto en el gimnasio antes de someterse a tratamiento con los fisioterapeutas de la selección brasileña. De acuerdo con reportes médicos iniciales, el jugador arrastra una fatiga física considerable tras el reciente choque ante Francia, aunque por ahora no se ha diagnosticado una lesión de gravedad.

Un hospital llamado Canarinha

La situación de Vinícius no es un hecho aislado, sino la última pieza de un complejo rompecabezas médico que atormenta a Brasil en el último parón internacional antes de la lista definitiva para el Mundial. La lista de bajas es tan extensa como preocupante.

Bajas confirmadas: Alisson, Alex Sandro, Gabriel Magalhães, Raphinha (fuera por cinco semanas) y Wesley ya han sido descartados.