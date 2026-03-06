Dibu Martínez, bajo investigación, podría enfrentar una sanción de la FA por apuestas

El portero del Aston Villa, el argentino Emiliano Dibu Martínez, está siendo investigado por la Asociación de Futbol (FA) por presuntas infracciones a las normas de apuestas. El campeón del mundo podría enfrentar medidas disciplinarias debido a sus vínculos comerciales con una plataforma de juegos de azar, lo que ha encendido las alarmas en Villa Park.

De acuerdo con reportes recientes de medios como The Times, la FA ha confirmado que "está al tanto de la situación" respecto al rol de Dibu Martínez como embajador de marca de la casa de apuestas bplay, que opera en Argentina.

La investigación se centra en determinar si la participación del argentino en anuncios televisivos y campañas en redes sociales viola la estricta Regla E8 de la FA, que regula cómo los jugadores profesionales en Inglaterra interactúan con la industria de las apuestas.

¿Por qué está en problemas el Dibu Martínez?

Las regulaciones de la FA están diseñadas para proteger la integridad del deporte. Los puntos clave bajo revisión incluyen la promoción directa. Según las reglas inglesas, los jugadores tienen estrictamente prohibido promocionar o respaldar personalmente cualquier actividad de apuestas.

Asimismo, podría haber conflicto de intereses. La plataforma que representa Martínez ofrece mercados de apuestas para la Premier League y otros torneos europeos en las que el guardameta compite activamente.

Hay precedentes en la Premier League

La prensa británica recordó el caso del exdefensor del Everton, Yerry Mina, multado con 10 mil libras esterlinas en 2019 por aparecer en un anuncio de apuestas en Colombia. Sin embargo, los expertos sugieren que un caso de tan alto perfil como el de Dibu Martínez podría derivar en sanciones económicas más severas o incluso una suspensión deportiva.

¿Qué dice el Aston Villa?

Según Birmingham World, el Aston Villa aún no ha emitido una declaración formal, pero su equipo legal está "siguiendo de cerca" el desarrollo del caso. Esto llega en un momento sensible para los Villanos, que navegan por los márgenes del Fair Play Financiero de la UEFA y no puede permitirse perder a su portero estrella por una suspensión administrativa.

El portero argentino será sancionado. X: AVFCOfficial

Esta investigación coincide con el movimiento general de la Premier League para distanciarse de las apuestas. Para el final de la temporada 2025-26, los patrocinios de casas de apuestas en la parte frontal de las camisetas serán eliminados oficialmente, lo que pone los contratos individuales de los jugadores, como el de Dibu Martínez, bajo una revisión mucho más aguda.