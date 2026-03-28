Operativo Coloso: La hoja de ruta para un México vs. Portugal impecable en el Banorte

Para garantizar que la pasión no se vea empañada por el tráfico, se ha estructurado un plan de acceso inteligente que prioriza el transporte colectivo y la fluidez del aficionado. Aquí, la guía definitiva para no quedar fuera de la jugada.

Camina desde estas zonas; el cerco vehicular es total. Alexandro Medrano

Un perímetro diseñado para el peatón

El objetivo es claro: convertir los alrededores del estadio en un espacio seguro y caminable. Desde la 1:00 PM, se implementará un esquema de circulación controlada que alcanzará su fase total a las 4:00 PM. La instrucción es drástica y directa: el estadio no contará con estacionamiento para el público general. El asfalto será exclusivo para vehículos autorizados y transporte oficial; el resto de la afición deberá ganar su lugar a pie o mediante la red de movilidad diseñada para el evento.

Presenta tu boleto del partido para acceder al servicio sin costo. Alexandro Medrano

Conectividad Total: La jugada maestra del transporte gratuito

Para evitar el colapso, la ciudad ofrece un puente de plata. Bajo la modalidad Park and Ride, cinco puntos estratégicos permitirán que la afición deje su vehículo y se traslade directamente al estadio. A partir de las 3:00 PM, unidades de RTP y Trolebús (STE) conectarán estos nodos de forma gratuita. El pulso urbano se extiende: la red de Metro y Metrobús estirará su servicio hasta la madrugada para garantizar que el desahogo tras el pitazo final sea tan fluido como un contragolpe perfecto.

Bolsas pequeñas y transparentes facilitan tu paso por los filtros de seguridad. Alexandro Medrano

Protocolo de Ingreso: Seguridad y Agilidad en la Grada

En el Banorte, la seguridad no se negocia. Para cruzar los torniquetes, el protocolo es estricto. Se recomienda portar únicamente lo esencial, utilizar boletos digitales y bolsas pequeñas transparentes para agilizar los filtros. La transparencia es la regla en las tribunas para asegurar que la única protagonista sea la pelota.

Reporta cualquier anomalía al 911 o mediante la App Mi Policía. Alexandro Medrano

Detrás de la fiesta, un ejército vela por la paz. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha dispuesto un operativo monumental: más de 2,500 efectivos de Proximidad y Tránsito, apoyados por 1,500 elementos de la Policía Auxiliar. Desde el aire, los helicópteros Cóndores realizarán sobrevuelos preventivos, mientras que en tierra, 80 vehículos y 20 motopatrullas blindarán las vialidades.

El escenario está listo. La logística, blindada. Solo falta que ruede el balón y que el grito de gol haga retumbar los cimientos de la historia.