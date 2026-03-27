El drama de Raphinha: la lesión que dejaría al Barcelona sin su estrella para el final de temporada

El Futbol Club Barcelona está en alerta por la condición física de Raphinha, quien salió lesionado en el amistoso entre Brasil y Francia.

El extremo encendió las alarmas tras presentar molestias musculares en el muslo derecho durante el primer tiempo, lo que obligó a su sustitución al descanso por precaución.

El técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, explicó que el cambio fue inmediato tras detectar el problema físico. Aunque destacó su desempeño, confirmó que el jugador será sometido a estudios para conocer el alcance de la molestia.

Raphinha fue parte de la selección brasileña que jugó un amistoso ante Francia @Raphinha_11b

La preocupación crece en el conjunto culé, ya que no es la primera vez que el brasileño sufre en esa zona, lo que incrementa el riesgo de recaída en un momento clave de la temporada.

El Barça pelea por objetivos importantes tanto en LaLiga como en Europa, por lo que una posible baja de Raphinha representaría un golpe duro en su ofensiva.

Por ahora, tanto Brasil como el club blaugrana están a la espera del parte médico que defina si se trata de una molestia menor o una lesión de mayor gravedad.