Argentina cumple pronóstico y derrota a Mauritania 'a medio gas'

Con goles de Enzo Fernández y Nico Paz, Argentina hizo su aparición en la Fecha FIFA y derrotó 2-1 a Mauritania sin tener que emplearse a fondo en ningún momento; Lionel Messi entró en la segunda mitad del compromiso.

Con más de 55,000 aficionados presentes en la tribuna de La Bombonera, Lionel Scaloni y compañía se enfrentaron a un conjunto africano que apareció en su radar de último momento, ya que no se llevó a cabo la Finalíssima ante España por los problemas bélicos en el Medio Oriente.

Como amplio favorito para hacerse del triunfo, futbolistas como Lionel Messi y Rodrigo de Paul arrancaron en el banco de suplentesdándole oportunidad a gente como Thiago Almada y Nico Paz.

Pese al considerable dominio mostrado, Argentina tuvo que esperar 17 minutos para que Enzo Fernández apareciera en el área con un centro que remató de primera intención, anotando el 1-0 y consiguiendo una ventaja que jamás verían escaparse.

Argentina se mantuvo dominando y en el minuto 32, Nico Paz cobró un tiro libre en el que el portero Mamadou Diop colaboró, atacó de mala forma el esférico y recogió el esférico entre sus redes ante una Bombonera que mantenía la calma con el 2-0 a favor.

Para la segunda mitad, Lionel Scaloni dio ingreso a Messi y De Paul, sin embargo, las ocasiones fueron escasas ante un conjunto sudamericano que únicamente se dedicó a sobrellevar el compromiso.

Finalmente, la relajación le pasó factura a la Albiceleste, sufriendo un tanto de Jordan Lefort en el tiempo de compensación que sentenció el 2-1 final; en cuanto se escuchó el silbatazo todo el staff de Mauritania se abalanzó sobre Lionel Messi en busca de una fotografía que quede para la posteridad.

Cerrando la actividad en esta Fecha FIFA, Argentina recibirá a Zambia el martes 31 de marzo, cerrando una racha de 37 partidos sin enfrentarse a una selección perteneciente a UEFA, lo que abre el debate sobre si el actual campeón del mundo llegará en óptimas condiciones a una justa en la que no luce como favorito para revalidar la corona.

BFG