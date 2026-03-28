Leclerc estalla contra los nuevos coches de F1 tras perder la pole en Japón 

La temporada 2026 ha introducido una complejidad técnica que está llevando a los pilotos al límite de la paciencia ante la gestión de energía que deben hacer para intentar mantener el potencial de la batería, que otorga el 50 por ciento del total de la energía, y ser competitivos, una situación que la FIA intentó reducir en Japón sin éxito y, una situación que ha frustrado a Charles Leclerc, piloto de Ferrari.

A pesar de haber conseguido la cuarta posición en la parrilla, el monegasco no ocultó su insatisfacción. El problema radica en la gestión de la energía durante la Q3, el momento de la verdad. Según Leclerc, el instinto de un piloto de "darlo todo" en el último intento está chocando con la programación de los nuevos sistemas de recuperación de energía.

Para Leclerc, intentar superar sus límites personales en la vuelta definitiva genera un conflicto con el software del monoplaza. "Es muy frustrante, porque al llegar a la Q3... entras en esa última vuelta e intentas cosas que están un poco por encima de lo que hayas intentado antes. Y cuando haces eso, el sistema necesita reoptimizar todo mientras conduces", explicó el monegasco quien tras el primer sector estaba en la lucha por la pole, pero al llegar al segundo perdió las opciones por el tema de la batería.

Esta "reoptimización" en tiempo real crea un desbalance crítico: el tiempo ganado en las curvas se esfuma de inmediato en las zonas rápidas. "Cada vez que llego a la Q3, empiezo a perder tiempo en las rectas... nunca logras armar una vuelta completa, ya que siempre estás comprometiendo una cosa por la otra", explicó con visible frustración.

La sombra de Mercedes

Lo que más preocupa en Maranello es que este "compromiso frustrante" parece golpear con más fuerza a la arquitectura de Ferrari que a la de las Flechas de Plata. Leclerc fue directo al señalar que la Scuderia está "un poco más expuesta a eso en comparación con, tal vez, el motor Mercedes".

Aunque la FIA ya intervino este fin de semana reduciendo el límite de recarga de energía de 9.0 MJ a 8.0 MJ para mitigar estos efectos, Leclerc insiste en que el problema persiste para toda la parrilla.