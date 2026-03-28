Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 28 de marzo de 2026
Alfredo La Mont III
Sin Maquillaje
LA EDAD
¿A qué edad somos más felices?
R. La búsqueda de la felicidad suele asociarse con la juventud, cuando las responsabilidades parecen lejanas y la vida se siente abierta. Sin embargo, diversos estudios muestran un patrón distinto: la felicidad no alcanza su punto máximo en la adolescencia ni en los veintes, sino mucho más adelante.
A lo largo de la vida, las personas atraviesan ciclos emocionales marcados por expectativas, presiones laborales, crianza de hijos y ajustes personales. Con el tiempo, esas cargas disminuyen y aumenta la capacidad de valorar lo que realmente importa. Por eso, muchos análisis coinciden en que la satisfacción vital tiende a elevarse de nuevo alrededor de los 50 a 65 años, cuando hay mayor estabilidad, claridad sobre prioridades y menos necesidad de demostrar algo a los demás.
También influye que, a esa edad, las personas suelen tener relaciones más sólidas, mejor autoconocimiento y una perspectiva más realista sobre lo que pueden controlar. En otras palabras, la felicidad madura: se vuelve menos dependiente de logros externos y más ligada a la calma, la gratitud y el sentido de propósito.
NO SE PUEDEN
En el tema de las marcas registradas ¿se puede registrar todo o hay excepciones?
R. Como en casi todo, si hay excepciones al registro de marca y con gusto aquel le comparto unas de las más notables:
1. Palabras genéricas
No puedes registrar términos que describen directamente el producto o servicio.
Ejemplo: “Pan” para una panadería.
2. Descripciones puramente informativas
Frases como “100% natural”, “sin azúcar” o “hecho a mano” no pueden ser monopolizadas porque cualquier empresa debe poder usarlas.
3. Nombres geográficos
No se puede registrar un nombre que simplemente indique origen.
Ejemplo: “Café México” para café producido ahí.
4. Nombres y apellidos comunes
Apellidos como García, Smith o López no pueden registrarse por sí solos para impedir que otros los usen.
5. Símbolos oficiales
Banderas, escudos nacionales, emblemas gubernamentales o insignias militares están prohibidos por ley.
6. Ideas o conceptos abstractos
No puedes registrar “felicidad”, “energía” o “libertad” como marca sin un elemento distintivo adicional.
7. Obras que no te pertenecen
Títulos de libros, personajes o frases protegidas por derechos de autor no pueden registrarse sin permiso del titular.
8. Elementos engañosos
Cualquier marca que pueda confundir al consumidor sobre origen, calidad o ingredientes es rechazada.