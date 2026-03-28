Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 28 de marzo de 2026

LA EDAD

¿A qué edad somos más felices?

R. La búsqueda de la felicidad suele asociarse con la juventud, cuando las responsabilidades parecen lejanas y la vida se siente abierta. Sin embargo, diversos estudios muestran un patrón distinto: la felicidad no alcanza su punto máximo en la adolescencia ni en los veintes, sino mucho más adelante.

A lo largo de la vida, las personas atraviesan ciclos emocionales marcados por expectativas, presiones laborales, crianza de hijos y ajustes personales. Con el tiempo, esas cargas disminuyen y aumenta la capacidad de valorar lo que realmente importa. Por eso, muchos análisis coinciden en que la satisfacción vital tiende a elevarse de nuevo alrededor de los 50 a 65 años, cuando hay mayor estabilidad, claridad sobre prioridades y menos necesidad de demostrar algo a los demás.

También influye que, a esa edad, las personas suelen tener relaciones más sólidas, mejor autoconocimiento y una perspectiva más realista sobre lo que pueden controlar. En otras palabras, la felicidad madura: se vuelve menos dependiente de logros externos y más ligada a la calma, la gratitud y el sentido de propósito.

NO SE PUEDEN

En el tema de las marcas registradas ¿se puede registrar todo o hay excepciones?

R. Como en casi todo, si hay excepciones al registro de marca y con gusto aquel le comparto unas de las más notables:

1. Palabras genéricas

No puedes registrar términos que describen directamente el producto o servicio.

Ejemplo: “Pan” para una panadería.

2. Descripciones puramente informativas

Frases como “100% natural”, “sin azúcar” o “hecho a mano” no pueden ser monopolizadas porque cualquier empresa debe poder usarlas.

3. Nombres geográficos

No se puede registrar un nombre que simplemente indique origen.

Ejemplo: “Café México” para café producido ahí.

4. Nombres y apellidos comunes

Apellidos como García, Smith o López no pueden registrarse por sí solos para impedir que otros los usen.

5. Símbolos oficiales

Banderas, escudos nacionales, emblemas gubernamentales o insignias militares están prohibidos por ley.

6. Ideas o conceptos abstractos

No puedes registrar “felicidad”, “energía” o “libertad” como marca sin un elemento distintivo adicional.

7. Obras que no te pertenecen

Títulos de libros, personajes o frases protegidas por derechos de autor no pueden registrarse sin permiso del titular.

8. Elementos engañosos

Cualquier marca que pueda confundir al consumidor sobre origen, calidad o ingredientes es rechazada.