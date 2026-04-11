América prepara mosaico para partido contra Cruz Azul; no habrá lleno

Este sábado 11 de abril, América y Cruz Azul volverán al Estadio Banorte para protagonizar la Jornada 14 del Clausura 2026 de Liga MX, partido en el que no habrá lleno total y en el que las Águilas preparan un mosaico para recibir a su equipo.

A horas de que comience a rodar el balón en el Coloso de Santa Úrsula, se filtraron las pancartas con la leyenda volvemos a casa, mismas que se encontrarían exclusivamente detrás de la portería norte del remodelado Estadio Banorte.

Pese a la gran expectativa que genera el regreso de la Liga MX al recinto que se convertirá en tres veces mundialista, aún existen localidades disponibles en diversas zonas del Estadio Banorte debido a los altos precios.

América Vs Cruz Azul: Todos los detalles

En busca de volver a ser uno de los protagonistas en el semestre, América tendrá que imponer condiciones ante Cruz Azul para mantenerse en zona de Liguilla, mientras que La Máquina intentará romper una seguidilla de malos resultados frente a su acérrimo rival.

Estos son todos los detalles del Clásico Joven a disputarse en el Estadio Banorte:

Día: sábado 11 de abril, 2026.

Horario: 21:05 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canales de TV: Canal 5 y TUDN.

Alternativas por streaming: Vix, Vix Premium, IzziGo y Sky+.

* Además, podrás seguir el Clásico Joven completamente EN VIVO a través de nuestro Minuto a Minuto en Imagen Deportes.

Una vez concluido el partido en la capital del país, América y Cruz Azul regresarán a sus campos de entrenamiento para preparar sus eliminatorias de Concachampions en busca del boleto a las Semifinales; mientras las Águilas necesitan del triunfo o un empate sin anotaciones, La Máquina deberá golear a un LAFC que los descarriló apenas unos días atrás en Estados Unidos.

BFG