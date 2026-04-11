Sinner firma en Montecarlo hazaña de Djokovic, Federer y Nadal y sacude la cima del tenis

El dominio de Jannik Sinner en el circuito ATP ha alcanzado dimensiones históricas. Con su victoria sobre Alexander Zverev, el italiano de 24 años se convirtió en el primer tenista desde Novak Djokovic en 2015 en alcanzar las finales de los tres primeros torneos Masters 1000 de la temporada (Indian Wells, Miami y Montecarlo). En la cronología del tenis profesional, sólo Roger Federer (2006) y Rafael Nadal (2011) habían logrado previamente esta consistencia en el arranque del calendario.

Sinner despachó al número 3 del mundo en 1 hora y 22 minutos. El primer parcial fue un monólogo del italiano, quien quebró el servicio del alemán en tres ocasiones para cerrar el set en 34 minutos mediante una postura agresiva desde el fondo de la pista. Aunque Zverev incrementó la resistencia en el segundo episodio y recuperó efectividad con su primer saque, la precisión de Sinner se impuso con un golpe de derecha que selló el encuentro.

La estadística reciente del italiano refleja su estado de forma actual: ha ganado 20 de sus últimos 21 sets disputados en torneos de categoría Masters 1000. Además, mantiene una racha de victorias sobre Zverev que se extiende desde los octavos de final del US Open de 2023.

Estoy muy contento. Vine aquí para darme mi opinión sobre la tierra batida y ahora estar en la final significa mucho para mí”, dijo Sinner. “Obviamente, cada partido, cada día es diferente, así que estoy muy contento con mi actuación de hoy. Me sentí muy sólido desde el principio. Cuando consigues una ventaja de un break enseguida, cambia la dinámica del partido, así que estoy muy contento y veremos qué pasa en la final”.

Se define el número uno mundial

La resolución del torneo en el Principado definirá también el orden jerárquico del ranking mundial. Sinner espera al ganador del duelo entre Carlos Alcaraz, vigente campeón, y el local Valentín Vacherot. En caso de enfrentar al español, el partido representará el primer choque del año entre los dos mejores clasificados del circuito, con el puesto número 1 de la ATP en juego para el listado que se publicará el próximo lunes.