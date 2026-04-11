Mexico City Open: Hidalgo y Trhac pelearán por el título ante Santiago González y Ryan Seggerman

El ecuatoriano Diego Hidalgo y el estadounidense Patrik Trhac se clasificaron a la gran final de dobles del Mexico City Open, tras imponerse en un duelo de máxima intensidad a la dupla de Nathaniel Lammons y Jackson Withrow con parciales de 7-6, 6-7 y 10-8 en el super tie break.

Con este resultado, Hidalgo y Trhac disputarán el título ante el mexicano Santiago González y el estadounidense Ryan Seggerman, en un encuentro que promete alta tensión en el Centro Deportivo Chapultepec, donde el tricolor buscará conquistar el torneo por segunda edición consecutiva.

Tras el pase a la final, Hidalgo destacó la conexión con su compañero y el trabajo fuera de la cancha como clave del éxito.

“Estamos muy felices. El trabajo fuera de cancha ha sido muy bueno, nos llevamos muy bien y eso nos ayuda a tener una buena química dentro de la cancha”, señaló el ecuatoriano, quien ha formado pareja con Trhac durante los últimos seis meses.

El propio Hidalgo anticipó un duelo cerrado en la final, debido al estilo de juego de ambas parejas.

“Será un partido parecido al de hoy, los dos equipos tienen muy buenos sacadores, habrá pocos quiebres seguramente. Tenemos que estar preparados para todo, son grandes jugadores”, apuntó.

La final del Mexico City Open de dobles promete un choque de alto nivel entre dos parejas sólidas y con gran poder al saque, en un escenario que podría tener acento mexicano si González y Seggerman logran imponer condiciones.