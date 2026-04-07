América vs Cruz Azul: Problemas en la venta de boletos hacen enfurecer a los aficionados

La venta para el partido más esperado de la Jornada 14 del Clausura 2026, el América vs Cruz Azul, se convirtió en un auténtico dolor de cabeza. Lo que debía ser un trámite sencillo para los abonados y fans con membresía, terminó en una ola de insultos y capturas de pantalla que evidenciaron la fragilidad de Fanki, la plataforma que ahora gestiona las entradas para los juegos de local de las Águilas. El antes llamado Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, será la sede de este duelo el próximo 11 de abril, pero miles de seguidores temen quedarse fuera por culpa de la tecnología.

Vista de la cancha del Estadio Banorte previo al México vs Portugal. Mexsport

Desde temprano, los usuarios reportaron que el sistema simplemente no respondió. La experiencia recordó a los tragos amargos que pasaron los fans cuando la Selección Mexicana enfrentó a Portugal hace unos meses; tal parece que la boletera no aprendió la lección y los errores en el flujo de compra regresaron con más fuerza.

REDES SOCIALES EXPLOTAN CONTRA EL SISTEMA DE VENTA

La plataforma X se llenó de quejas en cuestión de minutos. Los aficionados de la Liga MX no se guardaron nada y calificaron el servicio de "basura" y "porquería". El principal problema radicó en la imposibilidad de ingresar a la fila virtual o, peor aún, el rechazo sistemático de tarjetas bancarias. Muchos usuarios denunciaron que, tras intentar pagar con hasta cuatro plásticos diferentes, el sistema de Fanki arrojaba errores desconocidos, impidiendo finalizar la transacción.

Cancha del Estadio Banorte vista desde lo alto. Mexsport

El sentimiento general de la afición azulcrema y cementera es de total abandono. Mientras algunos compararon el servicio con el de otras boleteras tradicionales, asegurando que extrañan los tiempos pasados, otros señalaron que la aplicación móvil es inútil en momentos de alta demanda. La frustración escaló tanto que el nombre de la plataforma se volvió tendencia, opacando incluso la previa deportiva del encuentro. Para muchos, intentar conseguir un lugar para el duelo del próximo sábado fue una misión imposible.

PRECIOS EXORBITANTES: LA OTRA CARA DE LA POLÉMICA

Por si los problemas técnicos no fueran suficientes, el costo de las entradas terminó por encender los ánimos. Ver el América vs Cruz Azul en vivo no será nada barato. Los precios que aparecieron en el portal de Fanki arrancan desde los 683 pesos en las zonas más altas, pero escalan de forma estrepitosa hasta los 9 mil 113 pesos mexicanos en las áreas exclusivas del Estadio Banorte.

Vista desde la portería del Estadio Banorte. Mexsport

"¿Viene Cristiano Ronaldo o qué?", fue uno de los reclamos más virales en redes. La afición considera que los costos son excesivos, especialmente cuando la plataforma de venta no garantiza una experiencia de usuario digna. A pesar del enojo por el golpe al bolsillo y las fallas en el sistema, se espera que el boletaje se agote pronto, pues el Clásico Joven sigue como el evento que nadie se quiere perder, aunque eso signifique aguantar las fallas de una boletera que hoy quedó a deber.