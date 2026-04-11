Orgullo mexicano: Itzamary González se cuelga el oro en el Panamericano de natación artística de Chile 2026

El cierre llegó con música, precisión y una ejecución para el recuerdo. Itzamary González se colocó en el centro de la alberca y sostuvo la rutina hasta el último movimiento. La calificación final marcó 218.3038 puntos y aseguró la medalla de oro en el Solo Libre Femenil Senior del Campeonato Panamericano en Santiago 2026.

La rutina se construyó desde la dificultad técnica y la sincronía corporal. Cada transición mantuvo continuidad, sin pausas visibles. La ejecución elevó la puntuación en los bloques de impresión artística y elementos obligatorios, suficientes para colocar a la mexicana en la cima del podio.

México brilla en Santiago

El resultado cerró la participación individual de la mexicana con una secuencia completa. Dos medallas de oro, en solo libre y equipo libre, además de dos preseas de plata en dueto libre y equipo técnico. La suma consolidó a México dentro de los países más consistentes del certamen.

La trayectoria reciente de González mantiene una línea ascendente. En el ciclo internacional, ya había formado parte de resultados destacados en campeonatos mundiales y competencias continentales, donde México se ha instalado entre las principales delegaciones de la disciplina .

En Santiago, la rutina final funcionó como cierre. La alberca quedó en silencio tras el último movimiento. La puntuación apareció en pantalla. El primer lugar ya no cambió.