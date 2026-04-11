Tyson Fury tiene regreso triunfal; se lanza contra Anthony Joshua

Tyson Fury consiguió la victoria que necesitaba para lanzarse contra Anthony Joshua. En Londres, el británico se impuso al ruso Arslanbek Makhumodv (21-3, 19 KO) por decisión unánime, tras 12 asaltos en el Tottenham Hotspur Stadium.

El excampeón mundial de los pesos pesados regresó a los cuadriláteros tras 15 meses de ausencia, donde los jueces le dieron la victoria, dos por 120-108 y uno por 119-109 para que el récord de ‘The Gypsy King” quedara en 35-2-1, con 24 nocauts.

Tyson Fury llegó a 35 victorias AFP

Al final del combate, Tyson Fury se lanzó contra Anthony Joshua, quien se encontraba en primera fila. Esta batalla es esperada por los aficionados.

“Ahora te quiero a ti. AJ. Anthony Joshua. Démosle a los aficionados al boxeo lo que quieren. La batalla de Gran Bretaña. ¡Te reto, Anthony Joshua, a pelear conmigo, el Rey Gitano!”, le dijo Tyson Fury.

Tyson Fury se lanzó contra Anthony Joshua, quien estuvo en primera fila en el en el Tottenham Hotspur Stadium AFP

Anthony Joshua se mantuvo sereno, pero con una mirada fija sobre el británico. El público se quedó con las ganas de escuchar las palabras de ‘AJ’, debido a que el micrófono falló.

Tyson Fury había colgado los guantes en diciembre de 2024 tras sufrir su segunda derrota en su carrera ante el ucraniano Oleksandr Usyk.

Se espera que Tyson Fury y Anthony Joshua se vean las caras en diciembre AFP

El pasado mes de enero avisó que quería volver una vez más a la competición, poco después del accidente automovilístico de Joshua, donde perdió a dos amigos.

¿SE DARÁ LA TAN ANSIADA PELEA ENTRE TYSON FURY Y ANTHONY JOSHUA?

El promotor de ‘AJ’, Eddie Hearn, señaló que necesitan una pelea de preparación antes de pelear con Tyson Fury.

“AJ viene del accidente, está rehabilitando su cuerpo, etc. Tomaremos a Deontay Wilder como esa pelea de preparación y luego pelearemos con Fury en diciembre”, dijo.