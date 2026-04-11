¡Qué error de Luis Romo ante Tigres! Aficionados le recriminan

Chivas intentó salir con balón controlado, pero no le funcionó. Luis Romo cometió un error que ocasionó un gol de Tigres en el primer tiempo de su partido en el Estadio Universitario, jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Tigres comenzó con gran ritmo y presión sobre los visitantes. A los 15 minutos, el cuadro universitario replegó a los dirigidos por Gabriel Milito. El balón llegó a Raúl ‘Tala’ Rangel, quien cedió el balón a Luis Romo por el costado izquierdo, pero el sinaloense en vez de apurarse, dejó que Joaquín Correa le “robara” el esférico.

Juan Brunetta aprovechó el error de Luis Romo para hacer el 1-0 parcial Mexsport

El argentino mandó un servicio que Juan Brunetta conectó al fondo para el 1-0.

Chivas igualó 1-1 con un golazo de Daniel Aguirre desde fuera del área al 24’, pero Tigres volvió a tomar la delantera con un gran remate de cabeza de Rodrigo Aguirre.

AFICIONADOS LE RECRIMINAN A LUIS ROMO POR SU ERROR

“No es la primera vez que por su culpa meten gol”.

“Luis Romo siempre ha sido muy malo. Un jugador muy medianito. No sé que le ven de verdad”.

“Jubilen a Luis Romo”.

“Luis Romo debe de quedar fuera para el próximo torneo”.

“Con Luis Romo de titular, el Guadalajara ha empezado perdiendo ante Pumas y Tigres”.

“¿Alguien sabe por qué Luis Romo regresa de titular?”.

“Una auténtica grosería lo de Luis Romo. Es increíble que vio venir a Correa y no hizo absolutamente nada”.