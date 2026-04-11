Gilberto Mora deslumbra en su regreso a la Liga MX con jugada de fantasía al estilo Messi 

El reloj marcaba el minuto 89 en el estadio Olímpico Benito Juárez con el marcador 2-1 a favor de Xolos de Tijuana sobre Juárez. Gilberto Mora, quien había ingresado al terreno de juego al minuto 61 en sustitución de Iván Tona, recibió el balón en el primer tercio de la cancha. El juvenil de 17 años realizó un control con la parte interna del pie derecho ante la proximidad de tres rivales.

En el momento en que los defensores rodearon su posición, Mora pisó el esférico y escapó de la marca con el balón controlado. El mediocampista recorrió 30 metros, eludió a los oponentes y sirvió el pase hacia un compañero. Tras soltar la pelota, Mora se internó en el área y cayó derribado en una acción que generó reclamos de tiro penal.

Este encuentro significó el regreso de Mora a la competición oficial después de casi tres meses de ausencia. Su última participación databa del 17 de enero de 2026, en la Jornada 2 del Clausura 2026 frente al Atlético San Luis. Una pubalgia lo mantuvo fuera de las convocatorias de Xolos y de la Selección Mexicana durante 84 días.

Mora se declara listo para el Mundial 2026

A 60 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el jugador portó el número 19 en la espalda y disputó los últimos 30 minutos del partido bajo las órdenes de Sebastián Abreu. Al finalizar el encuentro, el futbolista se refirió al proceso de recuperación realizado con el cuerpo médico para superar la lesión y volver a la actividad profesional.

Agradecido con Dios de estar de vuelta. Agradecer a todo el staff médico que me ayudó a estar aquí. Fue un poco difícil, un jugador nunca se quiere lesionar. Todo pasa por algo, los tiempos de Dios son perfectos. Esta vez me pasó a mí, pero siempre estuve trabajando, poniendo todo de mi parte para regresar lo antes posible”, externó Mora a Fox.

Con este resultado, Tijuana sumó tres puntos mientras se define la lista de convocados para la próxima justa mundialista, donde Mora busca un lugar tras su proceso en las categorías inferiores y su consolidación en el primer equipo fronterizo.