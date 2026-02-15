Alexis Vega acelera su regreso con Toluca y apunta al duelo ante Necaxa 

El regreso de Alexis Vega a la cancha dejó de ser un deseo y se convirtió en una posibilidad cercana. El capitán del Deportivo Toluca Futbol Club avanzó en su recuperación tras la artroscopía de rodilla derecha realizada el 13 de enero y su nombre ya aparece como opción para el partido frente a Club Necaxa en el Estadio Victoria, de acuerdo a varios reportes de la prensa que cubre el día a día del cuadro mexiquense.

Toluca atraviesa un momento sólido. El bicampeón del futbol mexicano recuperó el paso el viernes con triunfo 1-0 ante Xolos, resultado que rompió una racha de empates y devolvió confianza al vestidor. La potencial reincorporación de Alexis Vega representa una inyección de ánimo para un equipo que quiere consolidar su dominio en la liga.

Vega trabajó de manera constante en rehabilitación desde que se perdió buena parte de la liguilla anterior. Incluso en diciembre, cuando Toluca celebró el título, el delantero sólo pudo participar unos minutos en la final ante Tigres. Desde entonces, el cuerpo médico priorizó que regresara en plenitud física.

El técnico Antonio Mohamed evitó fijar fechas definitivas tras el duelo ante Cruz Azul, pero en el entorno del club se menciona que el 21 de febrero en Aguascalientes podría ser el momento de verlo al menos en la banca. El retorno completo luce más probable para el juego del 28 de febrero ante Club Deportivo Guadalajara en el Nemesio Diez.

Toluca también recibió otra noticia positiva con la reaparición del defensa brasileño Luan García, quien volvió a la actividad tras cirugía por hernioplastia inguinal y reconstrucción del tendón del aductor. El zaguero ingresó al minuto 82 ante Xolos, señal de que el plantel recupera piezas en un momento clave del torneo.

Buena noticia para el Tri

El eventual regreso de Vega no sólo entusiasma a Toluca. También es un alivio para la Selección Nacional México, que prepara amistosos de cara al Mundial 2026. Uno de los duelos previstos será ante la Portugal en el Estadio Azteca, con la expectativa de ver a figuras como Cristiano Ronaldo en el césped del coloso capitalino.

Para el Tri, contar con un Vega en ritmo competitivo suma variantes en el ataque. El delantero ha sido pieza importante en procesos recientes y su regreso amplía el abanico ofensivo en un calendario que exigirá rotaciones y respuestas inmediatas.

Toluca espera con paciencia. El equipo sabe que el liderazgo del capitán no sólo se mide en goles. Su presencia en el campo ordena al grupo, marca el ritmo ofensivo y eleva la conexión con la grada. Tras la victoria ante Xolos, el ambiente en el Nemesio Diez cambió. Con Vega listo para volver, el bicampeón recupera a su símbolo en el momento en que la temporada exige carácter.