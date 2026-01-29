Aguirre respaldó cirugía de Alexis Vega rumbo al Mundial 

La decisión de Alexis Vega de someterse a una limpieza de rodilla no fue un movimiento impulsivo ni una reacción de corto plazo. Fue una elección pensada en la Selección Mexicana y directamente respaldada por Javier Aguirre, quien le dejó claro al atacante que la prioridad rumbo al Mundial 2026 es llegar pleno, sano y sin limitaciones físicas.

Vega reveló que habló de manera directa con Aguirre antes de pasar por el quirófano y que el mensaje del técnico fue contundente.

“Hazte lo que tengas que hacer. Los queremos al 100 por ciento a todos los que estén representando al país”, compartió el jugador en entrevista con ESPN.

Para el atacante, esa conversación terminó de definir una decisión que ya venía madurando desde hace tiempo.

La intervención, realizada en enero, tuvo como objetivo corregir molestias persistentes en la rodilla y evitar que el problema se convirtiera en una limitante mayor conforme avance el ciclo mundialista. Vega entendió que postergar la cirugía podía comprometer no solo su rendimiento inmediato, sino su disponibilidad real para la selección en el momento más exigente del proceso.

Actualmente, el atacante atraviesa una recuperación controlada, con un enfoque distinto al que tuvo en otras etapas de su carrera. Reconoció que antes solía acelerar procesos por ansiedad competitiva, algo que hoy busca evitar.

“Ahora, en mi recuperación, trato de enfocarme en lo que tengo que hacer y no acelerar los procesos”, explicó. “Hoy sí estoy tranquilo, enfocado en regresar y poder aportar”.

Este punto de madurez llega después de un cierre complejo en su etapa con Chivas, donde Vega reconoció que hizo todo lo posible por permanecer en el club. Incluso, aceptando una reducción salarial con tal de continuar en Guadalajara. “Yo estaba dispuesto a quedarme con una reducción de salario, pero no me dieron la oportunidad”, relató el futbolista.

La decisión de la directiva rojiblanca marcó el final de un ciclo que también tuvo un fuerte impacto personal.

“Viví momentos muy tristes en mi última etapa en Chivas”, confesó, al recordar que tuvo que explicarle a su hija que la familia debía mudarse de ciudad. “Mi hija era súper feliz ahí y cuando le digo que nos íbamos a otra ciudad, fue cuando sentí ese sentimiento de pensar más en mi familia”.

El regreso a Toluca, club donde inició su carrera profesional y donde hoy porta el gafete de capitán, le permitió reenfocarse. Desde ahí, Vega asumió un rol de liderazgo y también hizo un balance autocrítico de su paso por Guadalajara. “Me faltó mentalidad y profesionalismo. Llegué muy joven y no entendía todo lo que representa Chivas”, admitió.

Con México debutando el 11 de junio en el Estadio Azteca, la cirugía, el respaldo de Aguirre y la disciplina en su recuperación forman parte de un mismo plan. Alexis Vega sabe que el Mundial ya no es una idea lejana, sino un objetivo que se construye desde ahora, incluso fuera del terreno de juego.